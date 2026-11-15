Συγκλονίζουν οι παίκτες της Τενερίφης: Λύγισαν στο πρώτο ματς χωρίς τον Ντε Μιγκέλ και του αφιέρωσαν τη νίκη

Νεφέλη Μπισμπίκη
Συγκλονίζουν οι παίκτες της Τενερίφης: Λύγισαν στο πρώτο ματς χωρίς τον Ντε Μιγκέλ και του αφιέρωσαν τη νίκη

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Ιδιαίτερα φορτισμένο ήταν το κλίμα στο πρώτο ματς της Τενερίφης μετά τον θάνατο του Χεσούς Ντε Μιγκέλ, με τους παίκτες της ομάδας να τιμούν τη μνήμη του.

Μία σφοδρή σύγκρουση του Χεσούς Ντε Μιγκέλ με τον Χεσούς Οβόνο στο Τενερίφη - Ανδόρα, ήταν η αιτία για να φύγει o Iσπανός τόσο άδικα από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 30 ετών.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ και συγκίνηση στον κόσμο του ποδοσφαίρου παγκοσμίως και όχι μόνο. Η Κυριακή (15/11), ήταν η μέρα που η Τενερίφη θα έπαιζε για πρώτη φορά χωρίς αυτόν και όπως ήταν αναμενόμενο, το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο.

Πριν την έναρξη του αγώνα απέναντι στη Θεούτα, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ το παιχνίδι διεκόπη στο 9ο λεπτό για χειροκρότημα και στο 40', όταν ο Νάτσο Χιλ έγραψε το 1-0, σήκωσε τη φανέλα με το όνομα του Ντε Μιγκέλ.

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Ιδιαίτερη συγκίνηση υπήρξε και στο 89', όταν ο Βιέρεκ έκανε το 2-0 και μετά τη λήξη της αναμέτρησης, η Τενερίφη ανάρτησε μία φωτογραφία από τα αποδυτήρια της ομάδας, με τους παίκτες να κρατούν τη φανέλα με το όνομά του.

     

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