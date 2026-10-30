Υπάρχει κάποιος καλύτερος με τη μπάλα στα πόδια; Αυτό αναρωτιέται και η επίσημη σελίδα του Champions League, αφιερώνοντας ένα ιδιαίτερο video στον Λιονέλ Μέσι, που ξεκινάει με ένα ματς απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Χωρίς αμφιβολία, ο Λιονέλ Μέσι είναι ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Το μοναδικό του ταλέντο, η ευφυία στον αγωνιστικό χώρο, οι... προσπεράσεις ακόμα και όταν επικρατεί πανικός τριγύρω από αντιπάλους που μάταια προσπαθούν να τον σταματήσουν, τα γκολ, τα ρεκόρ και άλλα πολλά, δικαίως του έχουν δώσει τον τίτλο του «GOAT».

Αυτό ακριβώς θέλησε να μας θυμίσει η επίσημη σελίδα του Champions League , η οποία δημιούργησε ένα απίστευτο βίντεο με όλα τα μαγικά του Μέσι στο γήπεδο και ξεκίνησε μάλιστα με ένα παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό από το 2010, όταν οι «πράσινοι» είχαν υποδεχτεί την Μπαρτσελόνα και γνώρισαν. την ήττα με 3-0 στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής φάσης των ομίλων της οργάνωσης.

Για την ιστορία, η Μπαρτσελόνα άνοιξε το σκορ για τους Καταλανούς με τον Πέδρο στο 27' , ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα, οι «πράσινοι» έχασαν μεγάλη ευκαιρία να προηγηθούν με τον Σισέ. Στην επανάληψη, οι Καταλανοί διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Μέσι (62'), ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Πέδρο στο 69΄.