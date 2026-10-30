Αλγκουαθίλ: «Όταν μια ομάδα διεκδικεί τίτλους σε τρεις διοργανώσεις και μάλιστα ξεκινά ως φαβορί πρέπει να κερδίζει»

Οι δηλώσεις του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και του Μπάλσα Πόποβιτς στην Magenta TV ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με την Κηφισιά Tutu Deals.

Ο Ολυμπιακός τρέχει εντυπωσιακό νικηφόρο σερί 8 αναμετρήσεων σε όλες τις διοργανώσεις και το Σάββατο (31/10) θα φιλοξενηθεί από την Κηφισιά Tutu Deals στη Λεωφόρο. Στις καθιερωμένες pre-game δηλώσεις στη Magenta TV ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ τόνισε πόσο απαιτητικό είναι το παιχνίδι κόντρα στην φορμαρισμένη ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, ενώ ο Μπάλσα Πόποβιτς στάθηκε στα clean sheet της ομάδας σε αυτό το διάστημα και στο κίνητρο των αντιπάλων των Πειραιωτών.

Οι δηλώσεις του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

Για το αν περίμενε τόσο καλό ξεκίνημα στον πάγκο του Ολυμπιακού:

«Λοιπόν, δεν το είχα φανταστεί. Ή, τουλάχιστον, δεν το είχα υπολογίσει σε αριθμούς. Ήξερα όμως ότι ο Ολυμπιακός πρέπει πάντα να κερδίζει. Όταν μια ομάδα διεκδικεί τίτλους σε τρεις διοργανώσεις και μάλιστα ξεκινά ως φαβορί και στις τρεις, είναι προφανές ότι πρέπει να κερδίζει αγώνες. Το μυστικό είναι η εξαιρετική δουλειά όλων: των ποδοσφαιριστών, του τεχνικού επιτελείου και των ανθρώπων που εργάζονται στον Ρέντη. Γιατί ένας προπονητής, χωρίς όλους αυτούς τους ανθρώπους, δεν είναι τίποτα».

Για το ματς με την Κηφισιά Tutu Deals:

«Θα είναι ένα δύσκολο, απαιτητικό παιχνίδι. Αντιμετωπίζουμε έναν σκληρό αντίπαλο, που πάντα δυσκολεύει τον Ολυμπιακό, ειδικά όταν αγωνιζόμαστε στην έδρα του. Ξέρουμε, λοιπόν, ότι πρέπει να παρουσιάσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Ευτυχώς, μπορούμε και κάνουμε πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα, και αυτό μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε παιχνίδι, ακόμη κι αν παίζουμε ανά τρεις ημέρες, με ξεκούραστους ποδοσφαιριστές. Ο στόχος μας απέναντι στην Κηφισιά Tutu Deals είναι να συνεχίσουμε τα καλά αποτελέσματα που έχουμε πετύχει τόσο στην Ευρώπη όσο και στο πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Γνωρίζουμε όμως ότι, για να τα καταφέρουμε, πρέπει να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Για το αν έχει στο μυαλό του και το ματς με την Ρεν:

«Όχι, γιατί άλλες φορές παίζουμε με τρεις ημέρες ξεκούρασης και άλλες με δύο. Δεν μας επηρεάζει καθόλου. Ευτυχώς, ο συγκεκριμένος αγώνας, αν και εκτός έδρας, γίνεται πολύ κοντά μας. Και για το παιχνίδι με τη Ρεν μάς έχουν μεταφέρει νωρίτερα την ώρα έναρξης, οπότε θα επιστρέψουμε σε μια σχετικά καλή ώρα για να ξεκουραστούμε. Πάντα λέω ότι δεν πρέπει να ψάχνουμε δικαιολογίες. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε, και αυτό ακριβώς κάνουμε με όλες τις αλλαγές στο πρόγραμμα που μπορεί να προκύψουν. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να αντιμετωπίζουμε κάθε αγώνα σαν να είναι ο τελευταίος, και να τα δίνουμε όλα με τους ποδοσφαιριστές που έχουμε διαθέσιμους».

Πόποβιτς: «Κάθε αντίπαλος θα έχει ισχυρό κίνητρο να σταματήσει το σερί μας»

Για τα σερί που τρέχει ο Ολυμπιακός:

«Ναι, το πιο σημαντικό για τους τερματοφύλακες και την άμυνα είναι να τελειώνουμε τους αγώνες χωρίς να δεχόμαστε γκολ. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει πλέον τα επτά συνεχόμενα παιχνίδια και πιστεύω ότι κάθε επόμενος αντίπαλος θα προσπαθήσει να σταματήσει αυτό το σερί και να μας βάλει γκολ. Ίσως το μυστικό να είναι η ποιότητα των παικτών. Ο Στέφαν έχει πλέον έξι συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς να δεχτεί γκολ. Εγώ, η άμυνα, όλοι αποδίδουμε καλά. Και τα αποτελέσματα το αποδεικνύουν: οκτώ συνεχόμενες νίκες και επτά παιχνίδια χωρίς να δεχτούμε γκολ».

Για το ματς με την Κηφισιά Tutu Deals:

«Όπως είπα, κάθε αντίπαλος θα έχει ισχυρό κίνητρο να σταματήσει το σερί των οκτώ συνεχόμενων νικών μας και των επτά αγώνων χωρίς να δεχτούμε γκολ. Πιστεύω, λοιπόν, ότι θα είναι πολύ δύσκολο. Είναι ήδη πολύ δύσκολο να κερδίσεις δύο ή τρία παιχνίδια στη σειρά.

Εμείς έχουμε φτάσει τις οκτώ νίκες και θα προσπαθήσουμε να τις κάνουμε εννέα, μετά δέκα, έντεκα. Δεν έχουμε σκοπό να σταματήσουμε».