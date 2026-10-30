Η Μίλαν γνωστοποίησε, με ανακοίνωση της, την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κρίστιαν Πούλισικ μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Η Μίλαν ανακοίνωσε ότι ο Κρίστιαν Πούλισικ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την ομάδα, το οποίο θα τον κρατήσει στο... ανανεωμένο Σαν Σίρο μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Ο Αμερικανός εξτρέμ εντάχθηκε στους «Ροσονέρι» από την Τσέλσι το 2023 και έκτοτε έχει γίνει σημαντικό μέλος της ομάδας, έχοντας πετύχει 44 γκολ και 28 ασίστ σε 142 επίσημες εμφανίσεις με τη φανέλα του συλλόγου, ενώ τη φετινή χρονιά έχει σημειώσει δύο γκολ και μία ασίστ σε οκτώ συμμετοχές.

Στην ανακοίνωση της, η Μίλαν τόνισε την τεχνική ικανότητα, τον επαγγελματισμό, τη συνέπεια και το work ethic του 28χρόνου Αμερικανού ως τους βασικούς λόγους πίσω από την απόφαση επέκτασης του συμβολαίου του.

«Η Μίλαν μου έδωσε τα πάντα, αισθάνομαι σαν το σπίτι μου και είμαι ερωτευμένος με τον σύλλογο», ήταν τα λόγια του Πούλισικ μετά την ανακοίνωση της επέκτασης της συνεργασίας του.

Captain America’s Rossonero mission continues ✍️ https://t.co/kpWdRPqGKj October 30, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση του συλλόγου:

«Η Μίλαν είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Κρίστιαν Πούλισιτς επέκτεινε το συμβόλαιό του με τον σύλλογο έως τις 30 Ιουνίου 2031.

Από τότε που εντάχθηκε στους Ροσονέρι τον Ιούλιο του 2023, ο Κρίστιαν έχει καθιερωθεί ως βασικό μέλος της ομάδας, ξεχωρίζοντας για την τεχνική του ικανότητα, τον χαρακτήρα του, τη συνέπεια και την ακλόνητη εργασιακή του ηθική. Τα 44 γκολ του σε 141 εμφανίσεις για τους Ροσονέρι υπογραμμίζουν τόσο τη σημασία του για την ομάδα όσο και τον ρόλο του στα μελλοντικά σχέδια του συλλόγου.

Η επέκταση του συμβολαίου του Πούλισιτς αντικατοπτρίζει μια κοινή δέσμευση για αξιοποίηση της προόδου που έχει σημειωθεί από κοινού τα τελευταία χρόνια, με τη φιλοδοξία να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, να πετυχαίνουμε νέα ορόσημα και να γράφουμε περισσότερα αξιομνημόνευτα κεφάλαια στην ιστορία του συλλόγου».