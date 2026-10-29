Ο Τίμπο Κουρτουά επέστρεψε στις προπονήσεις με την ομάδα μετά από την ίωση που τον ταλαιπωρούσε αλλά παραμένει αμφίβολος για την ΑΕΚ.

Θετικά είναι τα νέα από το στρατόπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης για την κατάσταση του Τίμπο Κουρτουά, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες ταλαιπωρούταν από μια ίωση.

Ο Βέλγος τερματοφύλακας αναγκάστηκε να χάσει το ντέρμπι απέναντι στην Μπαρτσελόνα, στο οποίο οι «μερένχες» επικράτησαν με 2-1. Ο Αντρέι Λούνιν αντικατέστησε τον 34χρονο κίπερ, ο οποίος έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στο Clasico. Ωστόσο, ο Τίμπο Κουρτουά παρουσίασε βελτίωση και κατάφερε να βγάλει μέρος της προπόνησης με το σύνολο της ομάδας.

Ο στόχος του είναι να βρεθεί στην αρχική ενδεκάδα απέναντι στην αναμέτρηση της Κυριακής με τη Σανταντέρ ωστόσο το προπονητικό επιτελείο ενδέχεται να μην διακινδυνεύσει την κατάσταση του και να μην αγωνιστή στην μεγάλη εκτός εδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική του Champions League την Τετάρτη (4/11).