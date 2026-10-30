Ο πρώην προπονητής της Κίνας, Χοσέ Αντόνιο Καμάτσο, προειδοποιεί τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Μπαπέ, για την αντίδραση των κινεζικών μέσων ενημέρωσης στη μεταξύ τους διαμάχη.

Ο πρώην προπονητής της εθνικής ομάδας της Κίνας, Χοσέ Αντόνιο Καμάτσο, μίλησε για την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει γύρω από το σχόλια του Κιλιάν Μπαπέ σχετικά με τον Μάο Τσε Τουνγκ.

Θυμίζουμε πως νωρίτερα, ο επιθετικός Ρεάλ Μαδρίτης δήλωσε σε μία συνέντευξη ότι: «Το (meme) που με έκανε να γελάσω περισσότερο ήταν αυτό που με απεικόνιζε ως τον Κινέζο δικτάτορα. Το χρησιμοποιώ συχνά όταν συνομιλώ με φίλους».

Το σχολίο αυτό ωστόσο ήταν αρκετό για να προκαλέσει θύελλα στη χώρα της Άπω Ανατολής, καθώς αρκετές κινεζικές εταιρείες διέκοψαν την εμπορική τους συνεργασία με τον Γάλλο διεθνή, ενώ και οι μεταδόσεις της LaLiga στη χώρα ανεστάλησαν, με απολογίες τόσο από τον επιθετικό όσο και από τον σύλλογο της Μαδρίτης που δεν κατάφεραν να επιλύσουν το ζήτημα.

Ο Καμάτσο λοιπόν βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «El Partidazo de COPE» και αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του στην εθνική ομάδα της Κίνας, δεν του δόθηκαν επίσημες οδηγίες που να περιγράφουν απαγορευμένα θέματα, τονίζοντας όμως πως είχε συναντήσεις με υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Αθλητισμού, ο οποίος του εξήγησε τη φιλοσοφία της χώρας και τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να προσέχει.

«Σου λένε πάντα ότι πρέπει να προσαρμόζεσαι στους κανόνες τους, στα έθιμά τους και σε όλα όσα κάνουν. Θεωρούν τους εαυτούς τους κυρίαρχους του κόσμου από κάθε άποψη και δεν είναι εύκολο να τους αντιμετωπίσεις», δήλωσε ο Ισπανός.

Ο Καμάτσο συμβούλεψε επίσης τόσο τη Ρεάλ Μαδρίτης και όσο και τον ίδιο τον Μπαπέ να εξασφαλίσουν «καλούς δικηγόρους», σημειώνοντας ότι, από την εμπειρία του, «οι Κινέζοι ενεργούν αμέσως».

«Και μετά από αυτό, μένει να διευθετήσεις τα πράγματα με τη FIFA, την UEFA ή όποιον άλλον υποτίθεται ότι θα χειριστεί το θέμα», πρόσθεσε ο προπονητής.