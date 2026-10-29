Ένας «πονοκέφαλος» λιγότερος για τον Μουρίνιο ενόψει ΑΕΚ: Καθαρές οι εξετάσεις του Βαλβέρδε
Ευχάριστα είναι τα νέα από τη Ρεάλ Μαδρίτης όσον αφορά την κατάσταση του Φεντερίκο Βαλβέρδε, καθώς οι ιατρικές του εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Ουρουγουανός μέσος καθησύχασαν το επιτελείο της ομάδας.
Ο διεθνής χαφ έγινε αναγκαστική αλλαγή με ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο στο πρόσφατο ντέρμπι με τη Μπαρτσελόνα, εξέλιξη που προκάλεσε άμεσο συναγερμό στους «μερένχες», λόγω των επικείμενων αναμετρήσεων με τη Ράσινγκ Σανταντέρ αλλά και με την ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική του Champions League.
Ωστόσο τα αποτελέσματα των εξετάσεων βγήκαν καθαρά και έτσι ο 28χρονος ποδοσφαιριστής αναμένεται να βρίσκεται στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για τον επερχόμενο αγώνα της LaLiga, γεγονός που θα καθορίσει εάν θα συμπεριληφθεί και στην αποστολή της εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ένωση.
ℹ️⚪️ Las molestias físicas de Fede Valverde no se han traducido en lesión. ✅ Podrá jugar ante el Racing de Santander este próximo domingo. @RMadridistaReal https://t.co/VlJKbkrYbc— Mario Peñalver (@mario__penalver) October 28, 2026
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