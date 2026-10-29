Ένας «πονοκέφαλος» λιγότερος για τον Μουρίνιο ενόψει ΑΕΚ: Καθαρές οι εξετάσεις του Βαλβέρδε

Καθαρά βγήκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Φεντερίκο Βαλβέρδε, που αποχώρησε από το Clasico μετά από ενόχληση που ένιωσε στον οπίσθιο μηριαίο.

Ευχάριστα είναι τα νέα από τη Ρεάλ Μαδρίτης όσον αφορά την κατάσταση του Φεντερίκο Βαλβέρδε, καθώς οι ιατρικές του εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Ουρουγουανός μέσος καθησύχασαν το επιτελείο της ομάδας.

Ο διεθνής χαφ έγινε αναγκαστική αλλαγή με ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο στο πρόσφατο ντέρμπι με τη Μπαρτσελόνα, εξέλιξη που προκάλεσε άμεσο συναγερμό στους «μερένχες», λόγω των επικείμενων αναμετρήσεων με τη Ράσινγκ Σανταντέρ αλλά και με την ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική του Champions League.

Ωστόσο τα αποτελέσματα των εξετάσεων βγήκαν καθαρά και έτσι ο 28χρονος ποδοσφαιριστής αναμένεται να βρίσκεται στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για τον επερχόμενο αγώνα της LaLiga, γεγονός που θα καθορίσει εάν θα συμπεριληφθεί και στην αποστολή της εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ένωση.