Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, Βισέντ Καμπανί, σύμφωνα με τη BILD.

Αναστάτωση έχει προκληθεί στη Μπάγερν Μονάχου, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της BILD, ο τεχνικός των Βαυαρών μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ ένα ελικόπτερο προσγειώθηκε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας το απόγευμα της Παρασκευής (23/10).

Όπως υπογραμμίζει το δημοσίευμα, ο Κομπανί ένιωθε αδιαθεσία καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς μία ιογενής λοίμωξη τον ταλαιπωρεί από το περασμένο Σαββατοκύριακο, ενώ ο ίδιος αναγκάστηκε να ξαπλώσει στο δωμάτιο του προπονητή κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τον αγώνα της Μπάγερν με τη Λειψία, το προηγούμενο Σάββατο (17/10).

Ο Κομπανί μάλιστα, στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με την Άρσεναλ την Τετάρτη για το Champions League, είχε δηλώσει:

«Ως προπονητής, θέλεις πάντα να κάνεις τα πάντα και να πετυχαίνεις τα πάντα. Προσβλήθηκα από έναν αρκετά σοβαρό ιό την περασμένη εβδομάδα και, φυσικά, δεν άκουσα το σώμα μου. Κάποια στιγμή, το σώμα μου μού είπε: “Σταμάτα τώρα!”».

Οι λόγοι για τους οποίους ο Κομπανί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παραμένουν αδιευκρίνιστοι. Σύμφωνα με τη BILD, υπάρχει σοβαρή ανησυχία για την κατάσταση του προπονητή της Μπάγερν.