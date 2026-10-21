Μάγερ: «Τα δώσαμε όλα, ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα»

Οι δηλώσεις του Λόβρο Μάγερ στην Magenta TV μετά την ήττα της ΑΕΚ από τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ»,

Η ΑΕΚ γνώρισε βαριά ήττα στο «Έτιχαντ», καθώς ηττήθηκε από τη Μάντσεστερ Σίτι με 5-1. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε στην Magenta TV μετά το ματς και τόνισε πως η ομάδα του τα έδωσε όλα, στάθηκε στη σημασία του πρώτου γκολ και τόνισε πως ακόμα δεν έχει τελείωσει κάτι για τον Δικέφαλο στο Champions League.

Οι δηλώσεις του Λόβρο Μάγερ

«Τα δώσαμε όλα απέναντι σε μια απο τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Είναι πολύ δύσκολο να παίξεις κόντρα σε μια ομάδα τέτοιου επιπέδου. Είμαστε χαρούμενοι που τους αντιμωπίσαμε. Δεχτήκαμε ένα γκολ και στη συνέχεα άνοιξε το παιχνίδι. Κάναμε ευκαιρίες, κάναμε ότι μπορούσαμε αλλά σε τέτοιο επίπεδο είναι δύσκολο να πάρεις αποτέλεσμα. Ανοιχτήκαμε και δεχτήκαμε τα γκολ.

Δεν μπορώ να σκεφτώ στα γρήγορα ποιο είναι το μάθημα μας σήμερα. Μέσω αυτών των παιχνδιών βλέπεις πως έχεις περιθώρια βλετίωσης. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Να απολαμβάνουμα αυτά τα παιχνίδια. Ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Έχουμε ακόμα 5 παιχνίδια και θα θα διεκδικήσουμε τα πάντα».