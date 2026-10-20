Οι 3.500 και πλέον φίλοι της ΑΕΚ παίρνουν τη θέση τους στις εξέδρες των φιλοξενουμένων του Έτιχαντ για το ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Δυναμική παρουσία σε ακόμα ένα εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι έχουν οι οπαδοί της ΑΕΚ, που γεμίζουν τις εξέδρες των φιλοξενούμενων στο Έτιχαντ.

Οι 3.500 και πλέον φίλοι της ΑΕΚ πήραν τη θέση τους στο πέταλο που τους φιλοξενεί στο γήπεδο της Μάντσεστερ Σίτι, δίνοντας κιτρινόμαυρο χρώμα.

Νωρίτερα, οι οπαδοί της ΑΕΚ είχαν δημιουργήσει «πανικό» με τραγούδια στο κέντρο του Μάντσεστερ πριν την αναχώρησή τους για το Έτιχαντ.