ΑΕΚ: Κιτρινόμαυρος «πανικός» από τους οπαδούς της Ένωσης στο κέντρο του Μάντσεστερ
Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για το δεύτερο παιχνίδι της στην Αγγλία μέσα σε μια εβδομάδα καθώς μετά το Λονδίνο σειρά έχει απόψε το Μάντσεστερ και η αναμέτρηση με τη Σίτι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Ο Δικέφαλος θα έχει την υποστήριξη πάνω από 3.500 φίλων του απόψε το Έτιχαντ, με τους οπαδούς της Ένωσης να συγκεντρώνονται στο κέντρο του Μάντσεστερ πριν την αναχώρησή τους για το γήπεδο.
Οι οπαδοί της ΑΕΚ «ζεσταίνονται» με τραγούδια στις παμπ της πόλης κάνοντας έναν κιτρινόμαυρο «πανικό» ενόψει της αναμέτρησης.
🟡⚫ 𝝜 𝝖𝝚𝝟 𝝥𝝖𝝞𝝛𝝚𝝞 𝝨𝝩𝝤 𝝡𝝖𝝢𝝩𝝨𝝚𝝨𝝩𝝚𝝦, 𝝖𝝠𝝠𝝖 𝝤𝝞 𝝤𝝥𝝖𝝙𝝤𝝞 𝝩𝝜𝝨 𝝚𝝞𝝢𝝖𝝞 𝝥𝝖𝝢𝝩𝝤𝝪! 💛🖤🎶Οι οπαδοί της Ένωσης δίνουν τον δικό τους ρυθμό στην αγγλική πόλη, τραγουδώντας συνθήματα και μετατρέποντας τους δρόμους του Μάντσεστερ σε κιτρινόμαυρη εξέδρα!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 20, 2026
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