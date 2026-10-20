Σε... Νέα Φιλαδέλφεια έχουν μετατρέψει οι οπαδοί της ΑΕΚ το κέντρο του Μάντσεστερ τραγουδώντας μέσα στη βροχή πριν την αναχώρηση για το Έτιχαντ.

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για το δεύτερο παιχνίδι της στην Αγγλία μέσα σε μια εβδομάδα καθώς μετά το Λονδίνο σειρά έχει απόψε το Μάντσεστερ και η αναμέτρηση με τη Σίτι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Δικέφαλος θα έχει την υποστήριξη πάνω από 3.500 φίλων του απόψε το Έτιχαντ, με τους οπαδούς της Ένωσης να συγκεντρώνονται στο κέντρο του Μάντσεστερ πριν την αναχώρησή τους για το γήπεδο.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ «ζεσταίνονται» με τραγούδια στις παμπ της πόλης κάνοντας έναν κιτρινόμαυρο «πανικό» ενόψει της αναμέτρησης.