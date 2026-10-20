Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στο σπουδαίο παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Etihad».

Η ΑΕΚ έξι μέρες μετά την ήττα της από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο είναι έτοιμη για τη δεύτερη υποχρεώση της στην Αγγλία και σαφώς πιο απαιτητική, καθώς θα φιλοξενηθεί από τη Μάντσεστερ Σίτι, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Περίπου μία ώρα πριν τη σέντρα στο «Etihad» (22:00) έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα του Δικεφάλου.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας θα αγωνιστούν με τη συνηθισμένη τους διάταξη, το 4-4-2. Ο Μπρινιόλι στην εστία, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο στην άμυνα. Στο πλευρό του Μαρίν στα χαφ θα είναι ο Αριάγκα, στο πρώτο του ματς ως βασικός στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ο Μάγερ θα είναι δεξιά και αριστερά προτιμήθηκε ο Ζοάο Μάριο. Στο πλευρό του Γιόβιτς στην επίθεση επανήλθε ο Βάργκα.

Σε σχέση με το ματς με τους Ουκρανούς οι Αριάγκα, Ζοάο Μάριο και Βάργκα πήραν φανέλα βασικού και οι Βιτάλις, Κοϊτά και Ζίνι βρίσκονται στον πάγκο. Από τους παίκτες που είναι στη λίστα εκτός βρίσκεται μόνο ο τραυματίας Στρακόσα.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Μπρινιόλι - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μάγερ, Aριάγκα, Μαρίν, Ζοάο Μάριο - Γιόβιτς, Βάργκα

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Μπαλαμώτης, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Μάνταλος, Βίντα, Λυκογιάνης, Βιτάλις, Ζίνι