Η ΑΕΚ προηγήθηκε με υπέροχο γκολ του Μάγερ στο 28', αλλά η Σαχτάρ με πέναλτι του Πεντρίνιο ισοφάρισε και με γκολ των Τομπίας Βινίσιους και Μεντόσα νίκησε 3-1 την Ενωση στο Λονδίνο.

Παρά το γεγονός ότι όλα ξεκίνησαν ιδανικά για την ΑΕΚ με το γκολ του Μάγερ στο 28', η βραδιά στο Στάμφορντ Μπριτζ δεν συνεχίστηκε καλά καθώς η Σαχτάρ έφτασε στην ανατροπή, με τους κιτρινόμαυρους να γνωρίζουν την ήττα με 3-1. Η ουκρανική ομάδα είχε γρήγορη απάντηση στο γκολ του Κροάτη, ισοφαρίζοντας με τον Πεντρίνιο λίγα λεπτά αργότερα και στο τελευταίο δεκάλεπτο μετά από ένα ολέθριο λάθος του Μπρινιόλι ο Τομπίας στο 80' και έπειτα ο Μεντόσα στο 86', οι κιτρινόμαυροι υπέστησαν την πρώτη τους ήττα στο φετινό Champions League. Από ένα δοκάρι οι δύο ομάδες στο πρώτο μέρος, με την Ένωση να

Σαχτάρ – ΑΕΚ: Έτσι ξεκίνησαν

Ο Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ ήταν ανάμεσα σε Ζίνι και Γκατσίνοβιτς ως παρτενέρ του Γιόβιτς, επιλέγοντας τον Ανγκολέζο φορ και ανάμεσα στον Βιτάλις και στον Κάιρινεν δίπλα στον Μαρίν στον άξονα επιλέγοντας τον Ούγγρο μέσο. Ο Μπρινιόλι ήταν στην εστία, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα αποτελούσαν την τετράδα της άμυνας, ο Μαρίν με τον Βιτάλις ξεκίνησαν στο κέντρο, με τον Κοϊτά αριστερά, τον Μάγερ δεξιά και τον Ζίνι με τον Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης. Για τη Σαχτάρ ο Αρντά Τουράν ξεκίνησε με τον Ρίζνικ στην εστία, τους Πέντρο Ενρίκε, Ματβιένκο, Μπόντναρ και Τομπίας στην άμυνα, τον Οτσερέτκο μπροστά τους, τους Πεντρίνιο, Μάρλον Γκόμες, Αλισον Σαντάνα και Νέβερτον στη μεσοεπιθετική γραμμή και τον Ελίας στην κορυφή της επίθεσης.

Μπροστά η ΑΕΚ με Μάγερ, ισοφάρισε με πέναλτι ο Πεντρίνιο

Η ΑΕΚ μπήκε εξαιρετικά στο ματς και θα μπορούσε να είχε κάνει ιδανικό ξεκίνημα καθώς μόλις στο 3' άγγιξε το προβάδισμα με τον Μάγερ να εκτελεί το κόρνερ και τον Μουκουντί να ξεμαρκάρεται και με κεφαλιά να στέλνει την μπάλα στη ρίζα του δοκαριού! Η Ένωση στάθηκε πολύ άτυχη σε αυτή τη στιγμή, με τη Σαχτάρ να απαντά έχοντας την πρώτη της καλή στιγμή στο 10' όταν ο Άλισον Σαντάνα πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Πήλιου και πλάσαρε με τον Μπρινιόλι σε ετοιμότητα να βγάζει σε κόρνερ.

Η ουκρανική ομάδα ήθελε να πάει το παιχνίδι σε υψηλό τέμπο, ενώ πίεζε ψηλά την άμυνα της ΑΕΚ, επιδιώκοντας μπαλιές στην πλάτη της κιτρινόμαυρης άμυνας. Η Ένωση από την πλευρά της προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί την ευάλωτη αμυντική γραμμή της Σαχτάρ και στο 14' είχε μια δεύτερη καλή στιγμή όταν ο Γιόβιτς μέσα από την περιοχή σούταρε ψηλά άουτ μετά από ωραία προσπάθεια του Μαρίν.

Η ΑΕΚ από εκεί και μετά άρχισε να κρατάει περισσότερο μπάλα, να την κυκλοφορεί καλύτερα και να ρίχνει τον ρυθμό του ματς περιμένοντας να χτυπήσει την κατάλληλη στιγμή. Κι αυτό συνέβη στο 28'. Ο Κοϊτά έκλεψε και προχώρησε με την μπάλα, αυτή από την κόντρα πήγε στον Πήλιο, ο οποίος άδειασε με «ποδιά» τον Μπόνταρ και έστρωσε στον Μάγερ με τον Κροάτη με ψύχραιμο πλασέ να γράφει το 0-1 μπροστά στο κιτρινόμαυρο πέταλο!

Ο Δικέφαλος όμως δεν μπόρεσε να κρατήσει για πολύ το προβάδισμα καθώς η Σαχτάρ απάντησε γρήγορα. Λίγα λεπτά μετά το προβάδισμα της ΑΕΚ, ο Ρέλβας υπέπεσε σε παράβαση πέναλτι με ανατροπή του Αλισον Σαντάνα ο οποίος έφυγε από το μαρκάρισμα του Πήλιου και ο Κάβανα με τη χρήση του VAR έδειξε τη βούλα. Ο Πεντρίνιο ανέλαβε την εκτέλεση και σκόραρε ισοφαρίζοντας στο 34' σε 1-1. Μάλιστα τέσσερα λεπτά μετά μια σέντρα σουτ του Πέντρο Ενρίκε πήρε περίεργη τροχιά και σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Μπρινιόλι. Πάντως η ΑΕΚ που γενικά είχε σταθεί αρκετά καλά στο πρώτο μέρος είχε μια νέα καλή στιγμή ακριβώς με τη συμπλήρωση των 45 λεπτών όταν ο Ζίνι μετά από σέντρα του Πήλιου με κεφαλιά έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ.

Η Σαχτάρ έκανε στο δεύτερο μέρος την ανατροπή

Όπως και στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, έτσι και με την έναρξη του δευτέρου μέρους η ΑΕΚ έχασε τεράστια ευκαιρία όταν στο 49' ο Γιόβιτς έβγαλε τον Πήλιο τετ α τετ αλλά το πλασέ του σταμάτησε στον Ρίζνικ! Οι παίκτες του Νίκολιτς όχι μόνο ανακτούσαν την μπάλα καλύτερα, αλλά είχαν και καλύτερη κυκλοφορία, παίρνοντας μέτρα στο γήπεδο και έχοντας καλύτερη εικόνα. Μάλιστα στο 55' ο σπεσιαλίστας Μαρίν με φοβερή εκτέλεση φάουλ, ανάγκασε τον Ρίζνικ να εκτιναχθεί και να βγάλει σε κόρνερ.

Η Σαχτάρ είχε τεράστια ευκαιρία να πάρει το προβάδισμα στο 64' όταν μετά από μια κακή ανασταλτική λειτουργία σε εκτέλεση κόρνερ, ο Οτσερέτκο μόνος ανενόχλητος στο πίσω δοκάρι με κεφαλιά δεν μπόρεσε να βρει στόχο. Η Σαχτάρ είχε αρχίσει να παίρνει ξανά μέτρα στο γήπεδο με την Ένωση να δείχνει σημάδια κόπωσης και τον Νίκολιτς να προχωρά σε φρεσκάρισμα με τον Ζοάο Μάριο αντί του Μάγερ και τον Γκατσίνοβιτς αντί του Ζίνι. Η ΑΕΚ, ωστόσο δυσκολευόταν και στο 80' κι ενώ η Ένωση αγωνιζόταν με παίκτη λιγότερο καθώς ο Γιόβιτς στην αλλαγή του καθυστέρησε με τρον Βάργκα να περιμένει στην πλάγια γραμμή, ο Μπρινιόλι στην προσπάθειά του να διώξει με τα πόδια τη σέντρα του Τομνπίας, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Ο Νίκολιτς είχε αλλάξει τους παίκτες στη μεσαία γραμμή με τους Βιτάλις και Μαρίν να περνάνε εκτός και τους Κάιρτινεν και Ζούμπκοφ να τους αντικαθιστούν. Η Ένωση έψαχνε πλέον τρόπο να ισοφαρίσει στα τελευταία λεπτά και στο 86' η Σαχτάρ έβαλε τέλος στο παιχνίδι με τον Μεντόσα με όμορφο πλασέ να γράφει το τελικό 3-1.