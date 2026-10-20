Μάντσεστερ Σίτι U19 - ΑΕΚ U19: Τα highlights του ματς (vid)
Η αήττητη πορεία της U19 της ΑΕΚ εντός κι εκτός συνόρων συνεχίζεται. Η Ένωση αναδείχθηκε ισόπαλη με τη Μάντσεστερ Σίτι, στην Αγγλία, έφτασε τους 5 βαθμούς στη League Phase του Youth League και στα 9 ματς της τρέχουσας σεζόν δεν έχουν χάσει!
Mόλις στο 5ο λεπτό ο Φραντζεσκάκης έκλεψε την μπάλα, έβγαλε τη σέντρα, ο Αργυρίου πήρε την κεφαλιά και στην επαναφορά ο Σιούτας με προβολή έκανε το 0-1.
Οι Πολίτες ισοφάρισαν το σκορ ύστερα από 3 λεπτά. Στο 8' Λαμπ έφυγε στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ και με διαγώνιο σουτ ισοφάρισε σε 1-1.
Oι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι στο 16' με τον Γκόρμαν, ενώ αμφότερες οι ομάδες είχαν τις στιγμές τους για να πάρουν το τρίποντο. Για τον Δικέφαλο ξεχώρισε ο τερματοφύλακας Ιωάννου, ο οποίος διαφύλαξε το βαθμό με τις επεμβάσεις του.
Τα highlights του Μάντσεστερ Σίτι U19 - ΑΕΚ U19:
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