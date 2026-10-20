Αλύγιστη η U19 της ΑΕΚ! Tα Αετόπουλα του Περικλή Παπαπαναγή έφυγαν με το βαθμό της ισοπαλίας από την έδρα της Μάντσεστερ Σίτι (1-1) και μετά τη νίκη επί της Σαχτάρ επιστρέφουν «αλώβητα» από την Αγγλία, έχοντας 5 βαθμούς σε 3 αγωνιστικές του Youth League, ενώ διεύρυναν το αήττητο σερί τους στους 9 αγώνες!
Mόλις στο 5ο λεπτό ο Φραντζεσκάκης έκλεψε την μπάλα, έβγαλε τη σέντρα, ο Αργυρίου πήρε την κεφαλιά και στην επαναφορά ο Σιούτας με προβολή έκανε το 0-1.
Οι Πολίτες ισοφάρισαν το σκορ ύστερα από 3 λεπτά. Στο 8' Λαμπ έφυγε στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ και με διαγώνιο σουτ ισοφάρισε σε 1-1.
Στο 11ο λεπτό ο Γκολφίνος προσπάθησε να δώσει εκ νεόυ προβάδισμα στον Δικέφαλο, όμως η προσπάθεια του ήταν άστοχη. Στη συνέχεια οι Πολίτες πήραν την κατοχή και προσπάθησαν να πιέσουν τους νεαρούς παίκτες της Ένωσης.
Στο 16' ο Γκόρμαν έστειλε την μπάλα στο δοκάρι με απευθείας εκτέλεση φάουλ και στο 17' ο Λαμπ έπιασε δυνατό αλλά άστοχο σουτ. Η ΑΕΚ απείλησε εκ νέου στο 73', όμως ο Αργυρίου δεν βρήκε εστία με διαγώιο σουτ.
Καταλυτικός στο να φύγει ο Δικέφαλος με αποτέλεσμα ήταν ο νεαρός τερματοφύλακας Ιωάννου, ο οποίο στο 75' μπλόκαρε την μπάλα έπειτα από δυνατό βολέ του Χέντιλ και στο 76' απέκρουσε το δυνατό μακρινό σουτ του Όλιβερ, ενώ στο 90+2' έκανε ακόμα μια εντυπωσιακή επέμβαση σε σέντρα - σουτ του Γκόρμαν και κράτησε το 1-1, μέχρι τέλους.
ΑΕΚ (Παπαπαναγής): Ιωάννου, Ρίννης, Φιλιππιάδης, Ψυρρόπουλος, Ταμπάκογλου, Φραντζεσκάκης (90' Τσαραμανίδης), Σκάκιτς, Γκολφίνος (74' Στεργιαρόπουλος), Αμανατίδης (78' Ποντίκης), Σιούτας (46' Τσαντίλας) και Αργυρίου (90' Γεωργίου)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.