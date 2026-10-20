Η U19 της ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη με την αντίστοιχη ομάδα της Μάντσεστερ Σίτι, με 1-1 και μετά τη νίκη επί της Σαχτάρ επιστρέφει «αλώβητη» από την Αγγλία και συνεχίζει το αήττητο σερί της.

Αλύγιστη η U19 της ΑΕΚ! Tα Αετόπουλα του Περικλή Παπαπαναγή έφυγαν με το βαθμό της ισοπαλίας από την έδρα της Μάντσεστερ Σίτι (1-1) και μετά τη νίκη επί της Σαχτάρ επιστρέφουν «αλώβητα» από την Αγγλία, έχοντας 5 βαθμούς σε 3 αγωνιστικές του Youth League, ενώ διεύρυναν το αήττητο σερί τους στους 9 αγώνες!

Mόλις στο 5ο λεπτό ο Φραντζεσκάκης έκλεψε την μπάλα, έβγαλε τη σέντρα, ο Αργυρίου πήρε την κεφαλιά και στην επαναφορά ο Σιούτας με προβολή έκανε το 0-1.

Οι Πολίτες ισοφάρισαν το σκορ ύστερα από 3 λεπτά. Στο 8' Λαμπ έφυγε στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ και με διαγώνιο σουτ ισοφάρισε σε 1-1.

Στο 11ο λεπτό ο Γκολφίνος προσπάθησε να δώσει εκ νεόυ προβάδισμα στον Δικέφαλο, όμως η προσπάθεια του ήταν άστοχη. Στη συνέχεια οι Πολίτες πήραν την κατοχή και προσπάθησαν να πιέσουν τους νεαρούς παίκτες της Ένωσης.

Στο 16' ο Γκόρμαν έστειλε την μπάλα στο δοκάρι με απευθείας εκτέλεση φάουλ και στο 17' ο Λαμπ έπιασε δυνατό αλλά άστοχο σουτ. Η ΑΕΚ απείλησε εκ νέου στο 73', όμως ο Αργυρίου δεν βρήκε εστία με διαγώιο σουτ.

Καταλυτικός στο να φύγει ο Δικέφαλος με αποτέλεσμα ήταν ο νεαρός τερματοφύλακας Ιωάννου, ο οποίο στο 75' μπλόκαρε την μπάλα έπειτα από δυνατό βολέ του Χέντιλ και στο 76' απέκρουσε το δυνατό μακρινό σουτ του Όλιβερ, ενώ στο 90+2' έκανε ακόμα μια εντυπωσιακή επέμβαση σε σέντρα - σουτ του Γκόρμαν και κράτησε το 1-1, μέχρι τέλους.

ΑΕΚ (Παπαπαναγής): Ιωάννου, Ρίννης, Φιλιππιάδης, Ψυρρόπουλος, Ταμπάκογλου, Φραντζεσκάκης (90' Τσαραμανίδης), Σκάκιτς, Γκολφίνος (74' Στεργιαρόπουλος), Αμανατίδης (78' Ποντίκης), Σιούτας (46' Τσαντίλας) και Αργυρίου (90' Γεωργίου)