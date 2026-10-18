Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για το πάρα πολύ δύσκολο έργο που έχει η ΑΕΚ το βράδυ της Τρίτης με τη Μάντσεστερ Σίτι και τις εμπειρίες που χτίζει σε αυτό το επίπεδο.

Γίνονται θαύματα στο ποδόσφαιρο; Βεβαίως και γίνονται. Δεν το έχουμε δει λίγες φορές να συμβαίνει και γι' αυτό είναι το πιο αγαπημένο άθλημα. Γιατί ο καθένας έχει έστω και ελάχιστες πιθανότητες, τις οποίες αν διεκδικήσει, μπορεί στο τέλος να γίνει αυτό που μοιάζει απίθανο. Αλλά για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η αποστολή της ΑΕΚ το βράδυ της Τρίτης στο Έτιχαντ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι είναι πάρα μα πάρα πολύ απαιτητική.

Η Ένωση δίνει αντικειμενικά το δυσκολότερο παιχνίδι της στη League Phase του Champions League. Κόντρα στην πρωτοπόρο του καλύτερου πρωταθλήματος στον κόσμο. Θα χρειαστεί τεράστια ενέργεια, φοβερή συγκέντρωση από το πρώτο ως το τελευταίο δευτερόλεπτο, τρομερή πίστη στο πλάνο και να βοηθήσουν και όλες οι συγκυρίες για να καταφέρει κάτι. Και το να συμβούν όλα αυτά μαζί δεν είναι και το πιο πιθανό. Θα χρειαστεί με λίγα λόγια υπέρβαση της υπέρβασης.

Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα της διοργάνωσης. Από τη στιγμή που παίζεις στο Champions League γνωρίζεις εξ αρχής ότι θα συναντήσεις αυτά τα εμπόδια. Θα αναμετρηθείς με τους καλύτερους της Ευρώπης. Θα κληθείς να έχεις πολύ δύσκολες βραδιές στις οποίες θα δοκιμαστείς. Το επίπεδο της διοργάνωσης είναι τόσο ψηλό που δεν σου επιτρέπει λάθη. Και αυτό η ΑΕΚ το βίωσε πριν μερικές μέρες στο Στάμφορντ Μπριτζ όπου παρότι τα έκανε όλα καλά για 65 λεπτά, αυτό δεν έφτανε γνωρίζοντας την ήττα από τη Σαχτάρ. Όλα αυτά ωστόσο είναι εμπειρίες που η ΑΕΚ χτίζει τη μία πάνω στην άλλη. Εμπειρίες απαραίτητες για το παρόν και για το μέλλον.

Το πιο σημαντικό στην Ευρώπη είναι να έχεις συνεπή παρουσία και ο Δικέφαλος έχοντας επανέλθει από πέρυσι δυναμικά στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη πρέπει να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος που θα προσεγγίσει τακτικά το παιχνίδι στο Έτιχαντ ο Μάρκο Νίκολιτς. Θεωρώ πως η δυσκολία της αναμέτρησης είναι τέτοια που μάλλον απαιτεί την ισχυροποίηση της μεσαίας γραμμής με έναν επιπλέον παίκτη. Δηλαδή ένα τακτικό πλάνο ανάλογο με εκείνων που είχε καταστρώσει ο Σέρβος τεχνικός στις μεγάλες εκτός έδρας επιτυχίες με Φιορεντίνα και Σάμσουνσπορ.

Στην προκειμένη περίπτωση βέβαια, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, θα χρειαστούν κι άλλα. Η ένταση και η ταχύτητα του παιχνιδιού θα ξεφύγουν και εκεί είναι το ζητούμενο για το πόσο μπορεί κανείς να ανταποκριθεί. Πριν κάποια χρόνια στο σπουδαίο διπλό στο Μπράιτον η ΑΕΚ είχε ακολουθήσει αυτόν τον ρυθμό της Πρέμιερ Λιγκ, ωστόσο εδώ έχουμε να κάνουμε και με την ακόμα μεγαλύτερη ποιότητα του αντιπάλου που κάνει τη βραδιά να φαντάζει με... βουνό πριν καν ξεκινήσει.

Σταματιούνται λοιπόν ο Χάαλαντ, ο Ντοκού, ο Φόντεν, ο Τσερκί; Το χειρότερο που μπορείς να πάθεις σε αυτά τα παιχνίδια είναι μια ψυχολογική ζημιά από ένα βαρύ σκορ. Αυτό είναι το μοναδικό που πρέπει να αποτρέψεις σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις. Από εκεί και πέρα όταν βάζεις τον εαυτό σου στα δύσκολα, τα οφέλη τα βλέπεις αργότερα στην πορεία.