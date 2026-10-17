Η ΑΕΚ το πρωί του Σαββάτου αναχώρησε με τρένο από το Λονδίνο για το Μάντσεστερ με τον Μάρκο Νίκολιτς να επικεντρώνεται πλέον στο ματς της Τρίτης με τη Σίτι.

Η ΑΕΚ αφήνει το Λονδίνο και την ήττα από τη Σαχτάρ και στρέφει την προσοχή της στο ματς της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League την ερχόμενη Τρίτη (20/10, 22:00) κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ. Ένα πάρα πολύ απαιτητικό παιχνίδι, το οποίο οι κιτρινόμαυροι θα αρχίσουν να δουλεύουν από σήμερα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς χθες Παρασκευή είχε δώσει ρεπό με τον ίδιο, το τεχνικό τιμ και τους παίκτες να απολαμβάνουν μια ελεύθερη μέρα στο Λονδίνο. Το πρωί του Σαββάτου η αποστολή της ΑΕΚ αναχώρησε με τρένο για το Μάντσεστερ, το οποίο θα αποτελεί τη βάση της Ένωσης για τις επόμενες μέρες ενόψει της αναμέτρησης με τους «Πολίτες».

Το μεγάλο ενδιαφέρον έχει να κάνει με τα πλάνα του Νίκολιτς για αυτό το παιχνίδι και αν θα προχωρήσει σε αλλαγή τακτικής προσέγγισης επιλέγοντας τρεις παίκτες στον άξονα. Κάτι που θα φανεί στην προετοιμασία του παιχνιδιού έως και τη Δευτέρα, με την Ένωση να έχει μπροστά της τρεις προπονήσεις για να εμφανιστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη για ένα πολύ δύσκολο ματς όπως αυτό κόντρα στη Σίτι.

Ο Σέρβος τεχνικός θα πραγματοποιήσει προπονήσεις με όλο το ρόστερ στη διάθεσή του καθώς, όπως είναι γνωστό, όλοι οι παίκτες έχουν ταξιδέψει στην Αγγλία (ακόμα και αυτοί που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας) πλην του τραυματία Στρακόσια. Ο τραυματισμός του Γκατσίνοβιτς στο ματς με τη Σαχτάρ δεν φαίνεται πως ήταν κάτι το ανησυχητικό.

Όπως και στο Στάμφορντ Μπριτζ, έτσι και στο Έτιχαντ η ΑΕΚ θα έχει δυναμική στήριξη των οπαδών της, καθώς πάνω από 3.000 θα είναι στο πλευρό της με το Μάντσεστερ να αναμένεται να γίνει... κιτρινόμαυρο!