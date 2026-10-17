Η ΑΕΚ ταξίδεψε με τρένο από το Λονδίνο στο Μάντσεστερ και το απόγευμα του Σαββάτου (17/10) θα προπονηθεί στις εγκαταστάσεις της Σίτι.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Λονδίνο, όπου παρέμεινε μετά το ματς με τη Σαχτάρ και δούλεψε στο προπονητικό κέντρο της Μπρέντφορντ. Η αποστολή των πρωταθλητών μετέβη στο Μάντσεστερ με τρένο και η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ δημοσίευσε video από το ταξίδι.

Οι παίκτες του Δικεφάλου θα προπονηθούν απόψε υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς στις εγκαταστάσεις της προσεχούς αντιπάλου τους, Μάντσεστερ Σίτι, στις 20:30.

Θυμιζουμε πως η Ένωση θα φιλοξενηθεί από τους Πολίτες στο «Έτιχαντ» την ερχόμενη Τρίτη, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.