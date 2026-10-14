Ο Τσιμίκας μοίρασε δυο ασίστ και η Λίβερπουλ πέρασε από την έδρα της Λίντσερ με το εκκωφαντικό 6-3. Ηττα για την Κόμο στην Ολλανδία από τη Φέγενορντ, βρήκε δίχτυα ο Δουβίκας.

Με τον Τσιμίκα να φορά το περιβραχιόνιο και να μοιράζει δυο ασίστ, η Λίβερπουλ έκανε ό,τι ήθελε στην Αυστρία, διέλυσε 6-3 τη Λίντσερ και βρέθηκε στις πρώτες θέσεις. Δεύτερη νίκη στη League Phase, με τον Έλληνα αμυντικό να επιβεβαιώνει το εξαιρετικό μομέντουμ στο οποίο βρίσκεται.

Καταιγιστική ήταν η Λίβερπουλ στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στη ΛΑΣΚ, με τους Reds να κυριαρχούν απόλυτα και να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με προβάδισμα τριών τερμάτων. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές και ο Τσιμίκας, ο οποίος στο 22’ μοίρασε στον Αραούχο για το 1-0. Μόλις 95 δευτερόλεπτα αργότερα ο Μπαρκολά διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, έπειτα από εξαιρετική ατομική ενέργεια του νεαρού Ενγκουμόχα. Ο Γάλλος επιθετικός χτύπησε ξανά στο 37', ολοκληρώνοντας ιδανικά τη συνεργασία του με τον Βιρτς για το 3-0.

Η ομάδα του Ιραόλα εντυπωσίασε με την ένταση, την κυκλοφορία και τη δημιουργικότητά της, καταγράφοντας μάλιστα 19 τελικές προσπάθειες στο πρώτο ημίχρονο, αριθμός-ρεκόρ για φιλοξενούμενη ομάδα σε πρώτο μέρος αγώνα του Champions League. Θα μπορούσε να είχε πετύχει και άλλα τέρματα, αφού είχε δοκάρι με τον Χράφενμπερχ, ενώ το τέρμα του Κούμας ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Η Λίβερπουλ μπήκε δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Φρίμπονγκ να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 4-0! Στο 49ο λεπτό, ο Τσιμίкας έβγαλε εξαιρετική σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο Ολλανδός μπακ, με όμορφη κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 63’ με τον Λιούμπισιτς, αλλά η συνέχεια παρέμεινε… εφιαλτική. Οι Reds ήταν καταιγιστικοί, δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στους Αυστριακούς και συνέχισαν την πίεση. Στο 66’ ο Μπαρκολά πέτυχε το 5-1 από ασίστ του Φρίμπονγκ, σημειώνοντας παράλληλα το πρώτο χατ τρικ της καριέρας του. Στο 72’ ο Κούμας πήρε τη σκυτάλη, βρήκε δίχτυα και το πανηγύρισε έξαλλα με τους οπαδούς της ομάδας του. Η Λίβερπουλ έριξε ρυθμό, τα λάθη στην άμυνα εμφανίστηκαν ξανά και η Λίντσερ κατάφερε να πετύχει δυο γκολ σε ισάριθμα λεπτά, αφού ο Φλέκερ βρήκε δίχτυα στο 75’ και στο 77’. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, με τους γηπεδούχους να μένουν χωρίς βαθμό στη διοργάνωση.

Ήττα για την Κόμο παρά το γκολ Δουβίκα

Η Κόμο δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα στο Champions League, αφού ηττήθηκε με 3-2 από τη Φέγενορντ παρά το γκολ του Τάσου Δουβίκα στο φινάλε. Αν και οι Ιταλοί προηγήθηκαν στο σκορ με γκολ του Ντιαό στο 18΄, οι Ολλανδοί έφεραν τούμπα το ματς στο β΄μέρος. Αρχικά ο Ζέκιελ ισοφάρισε σε 1-1 για να φέρει το ματς στα ίσα, προτού ακολουθήσει η ανατροπή μετά την ανάπαυλα.

Αρχικά ο Μούσα στο 52΄έγραψε το 2-1, ενώ στο 81΄ο ίδιος παίκτης δοκίμασε το μακρινό σουτ στο δοκάρι, με τη μπάλα ναχτυπάει πάνω στην πλάτη του γκολκίπερ, Σάντσες, και να καταλήγει στα δίχτυα. Το μόνο που κατάφερε η Κόμο ήταν να μειώσει στο τελικό 3-2 στην τελευταία φάση του αγώνα με τον Τάσο Δουβίκα, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο 61΄και στις καθυστερήσεις εκτέλεσε σωστά στο τετ-α-τετ για να μειώσει τη διαφορά στο γκολ.