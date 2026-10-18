Ο Τάσος Δουβίκας τριπλασίασε τα τέρματα της Κόμο απέναντι στην Φιορεντινά, για την 7η αγωνιστική της Serie A.

Η Φιορεντίνα φιλοξένησε την Κόμο για την 7η αγωνιστική της Serie A, ωστόσο τα πράγματα δεν έχουν εξελιχθεί ιδανικά για τους «βιόλα», καθώς βρίσκονται πίσω στο σκορ με 1-3.

Ο Λιμπεράλι άνοιξε το σκορ για την Κόμο στο 32', ο Παζ σημειώσε το 2-0 και στην επανάληψη, ήρθε και η σειρά του Τάσου Δουβίκα. Πιο συγκεκριμένα, στο 56', ο Νίκο Παζ έστρωσε στον Έλληνα διεθνή επιθετικό και αυτός μέσα από την περιοχή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα με ωραίο τελείωμα, πετυχαίνοντας το τρίτο τέρμα για την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας.

Δείτε το γκολ του Δουβίκα: