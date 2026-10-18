Φιορεντίνα - Κόμο 1-3: Τριάρα στη Φλωρεντία με υπογραφή Δουβίκα
H Κόμο έβγαλε αντίδραση στην έδρα της Φιορεντίνα, με τον Τάσο Δουβίκα να δίνει συνέχεια στα γκολ και να υπογράψει το τελικό 3-1 για την ομάδα του στη Φλωρεντία.
Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Λιμπεράλι στο 32΄, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Νίκο Πας αύξησε τη διαφορά σκοράροντας το 2-0. Στο 42΄η Φιορεντίνα μείωσε με γκολ του Πόνγκραριτς για να δώσει νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση, όμως οι ισορροπίες δεν έμειναν λεπτές για πολύ.
Στο 65΄άλλωστε κι έπειτα από γρήγορη αντεπίθεση, ο Τάσος Δουβίκας πάτησε περιοχή και με δυνατό σουτ νίκησε τον αντίπαλο γκολκίπερ για να διαμορφώσει το τελικό 3-1 που ανέβασε την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας στην 4η θέση της βαθμολογίας.
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