Επιστροφή στις νίκες για την Κόμο, η οποία με σκόρερ τον Τάσο Δουβίκα λύγισε με 3-1 τη Φιορεντίνα εκτός έδρας και πάτησε στην πρώτη τετράδα της Serie A.

H Κόμο έβγαλε αντίδραση στην έδρα της Φιορεντίνα, με τον Τάσο Δουβίκα να δίνει συνέχεια στα γκολ και να υπογράψει το τελικό 3-1 για την ομάδα του στη Φλωρεντία.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Λιμπεράλι στο 32΄, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Νίκο Πας αύξησε τη διαφορά σκοράροντας το 2-0. Στο 42΄η Φιορεντίνα μείωσε με γκολ του Πόνγκραριτς για να δώσει νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση, όμως οι ισορροπίες δεν έμειναν λεπτές για πολύ.

Στο 65΄άλλωστε κι έπειτα από γρήγορη αντεπίθεση, ο Τάσος Δουβίκας πάτησε περιοχή και με δυνατό σουτ νίκησε τον αντίπαλο γκολκίπερ για να διαμορφώσει το τελικό 3-1 που ανέβασε την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας στην 4η θέση της βαθμολογίας.