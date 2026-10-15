Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για τον πικρό τρόπο με τον οποίο η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα από τη Σαχτάρ και για το μάθημα που πήρε για το επίπεδο του Champions League.

Το επίπεδο του Champions League είναι πολύ απαιτητικό. Ανταγωνίζεσαι τις κορυφαίες ομάδες, σου τραβάει μπόλικη ενέργεια και σε θέλει απόλυτα συγκεντρωμένο κάθε δευτερόλεπτο. Από το πρώτο ως το τελευταίο. Η παραμικρή απροσεξία μπορεί να σου κοστίσει ακριβά γιατί η ποιότητα των περισσότερων αντιπάλων είναι τέτοια που δύσκολα θα καταφέρεις να ξεφύγεις χωρίς πληγές αν κάνεις το λάθος. Και η ΑΕΚ πήρε με πικρό τρόπο αυτό το μάθημα χθες βράδυ στο Λονδίνο.

Παιχνίδι λαθών το ποδόσφαιρο θα πει κάποιος, ωστόσο δεν είναι ότι η ΑΕΚ πιέστηκε αφόρητα από τη Σαχτάρ και λύγισε στην ανωτερότητά της. Και τις τρεις φορές που οι κιτρινόμαυροι μάζεψαν την μπάλα από τα δίχτυα τους είχαν προηγηθεί λάθη που αν γίνονταν σε άλλο επίπεδο από αυτό του Champions League θα μπορούσαν να είχαν περάσει ατιμώρητα. Εδώ όμως πληρώθηκαν ακριβά.

Και αν στο πρώτο γκολ μπορεί να συμβεί ο Πήλιος να χάσει το μαρκάρισμα του παίκτη της Σαχτάρ και στη συνέχεια να έρθει ο Ρέλβας και να κάνει το πέναλτι, στο δεύτερο γκολ είναι ανεπίτρεπτο ο Μπρινιόλι να το δέχεται με τέτοιον φτηνό τρόπο. Φυσικά έχει προηγηθεί και η καθυστερημένη έξοδος του Γιόβιτς στην αλλαγή που ανάγκασε την ΑΕΚ να παίξει με παίκτη λιγότερο με τον Βάργκα να περιμένει στην πλάγια γραμμή, στη φάση που η Ένωση δέχθηκε την ανατροπή, ενώ και στο τρίτο γκολ η αμυντική λειτουργία ήταν χαλαρή.

Η ΑΕΚ στεκόταν σχετικά καλά στον αγωνιστικό χώρο του Στάμφορντ Μπριτζ, είχε πάρει το προβάδισμα με το πανέμορφο τέρμα του Μάγερ μετά την εξαιρετική ενέργεια του Πήλιου και παρότι δέχθηκε γρήγορα την ισοφάριση, στο δεύτερο μέρος μπήκε ακόμα καλύτερα. Δημιούργησε φάσεις για να πάρει ξανά το προβάδισμα και είχε τον έλεγχο. Όλα αυτά όμως μέχρι τα μισά του δευτέρου ημιχρόνου. Από εκεί και μετά έμεινε από δυνάμεις, έχασε τα μέτρα που είχε πάρει στο γήπεδο, δεν πήρε τίποτα από τις αλλαγές και έπειτα ήρθαν και τα λάθη για να γνωρίσει τελικά την ήττα.

Προφανώς και πριν το παιχνίδι η Σαχτάρ ήταν το φαβορί καθώς πρόκειται για μια δυνατή ομάδα, ωστόσο από την άλλη ο τρόπος με τον οποίο ήρθε αυτή η ήττα αφήνει μια έντονη πίκρα. Άξιζε κάτι καλύτερο η ΑΕΚ. Δεδομένα θα μπορούσε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας που προσωπικά πριν το παιχνίδι θα το θεωρούσα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Ήταν ευκαιρία ενόψει των μεγαθήριων που έχει να αντιμετωπίσει στις επόμενες δύο αγωνιστικές, δηλαδή τη Μάντσεστερ Σίτι και τη Ρεάλ, να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τις έδινε ακόμα περισσότερες ελπίδες για μετά. Δεν έγινε και τώρα προχωράει παρακάτω.

Το πιο σημαντικό είναι οι παίκτες της ΑΕΚ να πήραν το μάθημα, κάτι που γίνεται μόνο αν βιώσεις στην πράξη τέτοιες βραδιές. Το Champions League μπορεί να γίνει σκληρό, κάτι που μπορεί να μην το νιώσεις στο Conference ή ακόμα και στο Europa League. Η ΑΕΚ έχει ανέβει πίστα και τα παθήματα αυτά αφήνουν εμπειρίες στους παίκτες της για τη συνέχεια και για το μέλλον. Μπροστά πλέον υπάρχει η πάρα μα πάρα πολύ απαιτητική αναμέτρηση στο Ετιχαντ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι όπου τα επίπεδα έντασης και ενέργειας θα δοκιμαστούν. Όμως στον κόσμο των αστεριών πρέπει να είναι προετοιμασμένος να το ζήσεις...

Φανταστικός ο κόσμος της ΑΕΚ που βρέθηκε κοντά της με ισχυρή παρουσία στο Στάμφορντ Μπριτζ. Το κατάμεστο κιτρινόμαυρο πέταλο πάνω-κάτω, ο παλμός και η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι της Ένωσης σε ένα ακόμα εκτός έδρας ευρωπαϊκό ματς ήταν κάτι μοναδικό. Ανάλογη εικόνα θα δούμε και την επόμενη εβδομάδα στο Έτιχαντ και ειδικά στα αγγλικά γήπεδα γίνεται ακόμα πιο ξεχωριστή.