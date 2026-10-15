Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να πάρει κάτι στο ματς με την Σαχτάρ, γνωρίζοντας την ήττα στο Στάμφορντ Μπριτζ για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης.

Παρότι μέχρι το 80' ήταν στο 1-1 και πίστευε πως θα μπορούσε να φύγει από το Στάμφορντ Μπριτζ έστω και με τον βαθμό της ισοπαλίας, η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε κόντρα στην Σαχτάρ γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Μια ήττα που ήρθε με γκολ στο 80' και στο 86'. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα τέσσερα γκολ, αλλά και τις καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης αυτής.