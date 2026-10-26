Σαχτάρ: Τίμησε Ουκρανό στρατιωτικό που έχασε το χέρι του (vid)
Σε μια πολύ σπουδαία και συμβολική κίνηση προχώρησε η Σαχτάρ Ντόνετσκ, πριν τη σέντρα του παιχνιδιού με τη Ζόρια για το ουκρανικό πρωτάθλημα, που έληξε δίχως σκορ (0-0).
Η αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League αποφάσισε να τιμήσει έναν Ουκρανό Βετεράνο στρατιωτικό για την προσφορά του στη χώρα, αποφασίζοντας να του χαρίσει μια φανέλα του συλλόγου και να κάνει ο ίδιος τη σέντρα της εν λόγω αναμέτρησης.
Πρόκειται για τον Στανισλάβ Προτσένκο, βετεράνο των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος έχασε το χέρι του έπειτα από σοβαρό τραυματισμό από πυρά όλμων κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μάλιστα, από το 2025, ο ίδιος συμμετέχει στη Shakhtar Stalevi, την ομάδα ποδοσφαίρου ακρωτηριασμένων του συλλόγου.
A Ukrainian reconnaissance soldier who was badly wounded by mortar fire in Bakhmut took the ceremonial first kick in the Shakhtar vs Zoria football match He joined Shakhtar of Steel in March 2025, a football team the club created for soldiers and civilians who lost limbs 🎥 FC Shakhtar— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) October 25, 2026
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