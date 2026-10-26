Η Σαχτάρ Ντόνετσκ προέβη σε μια σπουδαία κίνηση, τιμώντας έναν Βετεράνο Ουκρανό στρατιωτικό πριν το ματς με τη Ζόρια.

Σε μια πολύ σπουδαία και συμβολική κίνηση προχώρησε η Σαχτάρ Ντόνετσκ, πριν τη σέντρα του παιχνιδιού με τη Ζόρια για το ουκρανικό πρωτάθλημα, που έληξε δίχως σκορ (0-0).

Η αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League αποφάσισε να τιμήσει έναν Ουκρανό Βετεράνο στρατιωτικό για την προσφορά του στη χώρα, αποφασίζοντας να του χαρίσει μια φανέλα του συλλόγου και να κάνει ο ίδιος τη σέντρα της εν λόγω αναμέτρησης.

Πρόκειται για τον Στανισλάβ Προτσένκο, βετεράνο των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος έχασε το χέρι του έπειτα από σοβαρό τραυματισμό από πυρά όλμων κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μάλιστα, από το 2025, ο ίδιος συμμετέχει στη Shakhtar Stalevi, την ομάδα ποδοσφαίρου ακρωτηριασμένων του συλλόγου.