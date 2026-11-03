Με τον Φώτη Ιωαννίδη βασικό, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας νίκησε 1-0 τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, την ώρα που η Γαλατάσαραϊ επικρατούσε 2-0 της Στουτγκάρδης.

Άφησε πίσω της την ήττα-σοκ ενάντια στη ΛΑΣΚ η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, που με τον Φώτη Ιωαννίδη στο χορτάρι για 70 λεπτά, επικράτησε 1-0 της Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο και έφτασε τους εννέα βαθμούς στο φετινό Champions League.



Λιγοστά πράγματα στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο ολοκληρώθηκε μάλλον αναμενόμενα δίχως σκορ. Αυτό θα άλλαζε στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν μετά από ωραία ομαδική προσπάθεια των φιλοξενούμενων, που ξεκίνησε από τον Ιωαννίδη, ο Ντουμπιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σουτ από κοντά.



Οι Ουκρανοί έψαξαν την ισοφάριση και μάλιστα την άγγιξαν στα τελευταία λεπτά, ωστόσο η προσπάθεια του Σαντάνα κατέληξε στο δοκάρι, με τα Λιοντάρια να παίρνουν το τρίποντο, υποχρεώνοντας τη Σαχτάρ σε δεύτερη συνεχόμενη ήττα στον θεσμό.

Γαλατάσαραϊ – Στουτγκάρδη 2-0

Με τον νεαρό Αλεξέι Μπατράκοφ να είναι εκ νέου εντυπωσιακός, η Γαλατάσαραϊ επιβλήθηκε 2-0 εντός έδρας της Στουτγκάρδης, παίρνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στη League Phase του Champions League. Ο Ρώσος μετέτρεψε σε προσωπική υπόθεση την αναμέτρηση, καθώς πρώτα άνοιξε το σκορ με δυνατό σουτ στο 12' και εν συνεχεία διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα τρία λεπτά αργότερα! Ο Μπατράκοφ έφτασε έτσι τα τέσσερα τέρματα στον θεσμό φέτος, με τους Σουηβούς να έχουν ακυρωθέν γκολ στο δεύτερο μέρος και να μην αποφεύγουν την πρώτη τους ήττα στα αστέρια τη φετινή σεζόν.