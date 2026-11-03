Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ζήτησε πέναλτι για μαρκάρισμα στον Φώτη Ιωαννίδη, ωστόσο το ματς συνεχίστηκε κανονικά.

Μία κακή εκτίμηση του Μπόνταρ επέτρεψε στον Φώτη Ιωαννίδη να κινηθεί έξυπνα και να πατήσει στην περιοχή της Σαχτάρ Ντόνετσκ στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον αμυντικό των Ουκρανών να προλαβαίνει τον Έλληνα φορ και να τον μαρκάρει ρίχνοντάς τον στο χορτάρι. Ο επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας ζήτησε πέναλτι, εντούτοις το ματς συνεχίστηκε κανονικά, χωρίς να καταλογιστεί κάτι.