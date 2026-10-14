Η Παρί Σεν Ζερμέν διέλυσε από το πρώτο ημίχρονο την Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ.

Η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχτηκε την Παρί Σεν Ζερμέν στο Έτιχαντ για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Oι Παριζιάνοι μπήκαν με όρεξη στο παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ στο 13' με τον Ντουέ, ο Ντεμπελέ έκανε το 2-0 στο 15' και ήρθε ο Βιτίνια για να γράψει το 3-0 στο 32'.

Δείτε τα γκολ: