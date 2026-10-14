Σε τρομερή φόρμα ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος με τρομερή σέντρα σέρβιρε το 4-0 για τη Λίβερπουλ κόντρα στη ΛΑΣΚ με τη δεύτερη ασίστ του στο παιχνίδι.

Δεν σταματάει να μοιράζει ασίστ ο Κώστας Τσιμίκας! Αφού άνοιξε το δρόμο της νίκης με ασίστ από εκτέλεση κόρνερ στη φάση του 1-0, ο Έλληνας διεθνής σέρβιρε και το 4-0 της Λίβερπουλ στην έδρα της ΛΑΣΚ. Αφού υποδέχθηκε τη μπάλα από την αριστερή πτέρυγα, έβγαλε γλυκιά σέντρα για τον Φρίμπονγκ που με σκαστή κεφαλιά ανέβασε στον δείκτη του σκορ στο 4-0.