ΛΑΣΚ - Λίβερπουλ: Δεύτερη ασίστ ο Τσιμίκας και 4-0 οι Reds
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Σε τρομερή φόρμα ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος με τρομερή σέντρα σέρβιρε το 4-0 για τη Λίβερπουλ κόντρα στη ΛΑΣΚ με τη δεύτερη ασίστ του στο παιχνίδι.
Δεν σταματάει να μοιράζει ασίστ ο Κώστας Τσιμίκας! Αφού άνοιξε το δρόμο της νίκης με ασίστ από εκτέλεση κόρνερ στη φάση του 1-0, ο Έλληνας διεθνής σέρβιρε και το 4-0 της Λίβερπουλ στην έδρα της ΛΑΣΚ. Αφού υποδέχθηκε τη μπάλα από την αριστερή πτέρυγα, έβγαλε γλυκιά σέντρα για τον Φρίμπονγκ που με σκαστή κεφαλιά ανέβασε στον δείκτη του σκορ στο 4-0.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.