Ο Μικάελ Ολίσε ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής της Μπάγερν Μονάχου στην εκτός έδρας ισοπαλία με τη Βίκινγκ και ο ίδιος αναφέρθηκε στην αποβολή του.

Η Βίκινγκ έκανε τη μεγάλη έκπληξη στην 2η αγωνιστική του League Phase του Champions League και πήρε την ισοπαλία κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου (3-3), η οποία επέστρεψε από το 2-0 αλλά η αποβολή του Μίκαελ Ολίσε μετά το 2-3 ήταν... καθοριστική.

Ο Γάλλος εξτρέμ αντίκρισε αρχικά την κίτρινη κάρτα και έπειτα έριξε την μπάλα στο πρόσωπο του αντιπάλου του, αντικρίζοντας αμέσως τη δεύτερη κίτρινη και την αποβολή στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στο περιστατικό με τον αρχηγό της Βίκινγκ, τον Τρίπιτς και εξήγησε το τι συνέβη χωρίς να ψάξει την οποιαδήποτε δικαιολογία.

Συγκεκριμένα είπε: «Ειλικρινά, ήξερα ότι είχα ήδη κίτρινη κάρτα, αλλά ο παίκτης του Βίκινγκ συνέχιζε να λέει ανοησίες και να προσπαθεί να με προκαλέσει. Προσπάθησα να τον αγνοήσω, αλλά σε κάποιο σημείο έχασα την υπομονή μου.

Πήρα την μπάλα και την χτύπησα κατευθείαν στο πρόσωπό του. Ναι, το έκανα και δεν πρόκειται να προσποιηθώ το αντίθετο. Ίσως δεν έπρεπε να είχα αντιδράσει έτσι, αλλά οι παίκτες δεν μπορούν να συνεχίσουν να προκαλούν τους αντιπάλους τους και να μην περιμένουν καμία αντίδραση.

Ο διαιτητής μου έδειξε μια δεύτερη κίτρινη κάρτα και αναγκάστηκα να φύγω από το γήπεδο. Καταλαβαίνω τους κανόνες, αλλά πιστεύω επίσης ότι οι διαιτητές πρέπει να εξετάζουν τι συμβαίνει πριν αντιδράσει ένας παίκτης. Μερικοί παίκτες ξέρουν ακριβώς πώς να σε βγάζουν εκτός εαυτού. Σε προκαλούν, λένε ανοησίες και μετά συμπεριφέρονται σαν θύματα όταν απαντάς.

Δεν είμαι περήφανος που αποβλήθηκα, αλλά δεν πρόκειται να κάθομαι εδώ και να προσποιούμαι ότι δεν προκλήθηκα. Στο τέλος της ημέρας, πρέπει να αναλάβω την ευθύνη για τις πράξεις μου. Αλλά ας σταματήσουμε να ενεργούμε σαν να μην υπάρχει πρόκληση στο ποδόσφαιρο»