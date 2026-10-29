Χάρι Κέιν: Θα τον αποκαλούμε σε λίγο καιρό «Sir»;
Ο Χάρι Κέιν έγινε ο πρώτος Άγγλος ποδοσφαιριστής μετά τον Μάικλ Όουεν και ο πέμπτος στην ιστορία που κατακτά τη «Χρυσή Μπάλα» και όπως ήταν αναμενόμενο, στην Μεγάλη Βρετανία υπάρχει έντονη συζήτηση σχετικά με το ενδεχόμενο να τιμηθεί με τον τίτλο του «Sir».
Μετά τη νίκη της Μπάγερν Μονάχου με 6-1 επί της Μαγδεμβούργου για το Κύπελλο Γερμανίας, ο Κέιν στις δηλώσεις του τόνισε ότι θα ένιωθε μεγάλη υπερηφάνεια αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, ωστόσο παραδέχτηκε ότι η προσφώνηση αυτού του τίτλου ευγενείας, του ακούγεται κάπως παράξενη.
«Δεν θα έλεγα όχι σε αυτό, αυτό είναι σίγουρο. Αν συμβεί, θα είναι απίστευτο και κάτι για το οποίο θα είμαι εξαιρετικά περήφανος. Αλλά δεν θέλω να παρασυρθώ πολύ».
Σχετικά με την προοπτική να τον αποκαλούν «Sir» ο Κέιν είπε: «Θα ακουγόταν καλό, αλλά θα ένιωθα περίεργα αν όλοι με αποκαλούσαν έτσι. Οπότε θα το κρατήσουμε απλώς ως Χάρι προς το παρόν».
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Συγχαρητήρια για αυτή την τέραστια επιτυχία του Κέιν ήρθαν και από τη βρετανική κυβέρνηση. Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ μετέφερε τα συγχαρητήρια του πρωθυπουργού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διάκρισης για το αγγλικό ποδόσφαιρο.
Όπως σημείωσε, η κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας» αποτελεί ένα σπουδαίο επίτευγμα, καθώς ο Κέιν έγινε ο πρώτος Άγγλος νικητής του βραβείου έπειτα από 25 χρόνια, ενώ επισήμανε επίσης, ότι ο διεθνής επιθετικός αποτελεί πρότυπο για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές της χώρας.
Όταν ρωτήθηκε αν ο πρωθυπουργός θα ήθελε να δει τον παίκτη να χρίζεται με τον τιμητικό αυτόν τίτλο, απάντησε: «Στην ερώτησή σας για τον τίτλο του ιππότη, νομίζω ότι όλοι θα συμφωνούσαν, ο Χάρι Κέιν έχει προσφέρει πάρα πολλά στο αγγλικό ποδόσφαιρο και αυτή είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για αυτόν και τη χώρα».
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