Καρέτσας: Κανονικά στην αποστολή της Ντόρτμουντ για το Klassiker με τη Μπάγερν
Ύστερα από τρία παιχνίδια εκτός αποστολής, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι ξανά διαθέσιμος για τη Μπορούσα Ντόρτμουντ. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός είχε μείνει στα «πιτς» το τελευταίο δεκαήμερο μετά τον τραυματισμό του στον αστράγαλο απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου, όμως φαίνεται πως τα χειρότερα είναι πλέον πίσω του.
Ο 18χρονος είχε επιστρέψει μεσοβδόμαδα σε ρυθμό προπονήσεων και ο Νίκο Κόβατς αποφάσισε να τον συμπεριλάβει στην αποστολή των Βεστφαλών για το Klassiker του Σαββάτου (31/10) στο Μόναχο απέναντι στη Μπάγερν.
Οι δυο ομάδες κοντράρονται στην «Allianz Arena» σε ντέρμπι κορυφής, με τον Γερμανό τεχνικό να βλέπει τον Καρέτσα να αφήνει πίσω του το πρόβλημα στον αστράγαλο και να θέτει εαυτόν διαθέσιμο για το μεγάλο ραντεβού.
Θυμίζουμε πως ο νεαρός εξτρέμ είχε χάσει τα ματς απέναντι σε Σαμπάχ, Άιντραχτ Φρανφκούρτης και Βέρντερ Βρέμης, όμως η συμπερίληψή του στην αποστολή για το ματς με τη Μπάγερν σηματοδοτεί και την επιστροφή του σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς.
Borussia Dortmund players travelling to Munich ahead of tomorrow's top match. Konstantinos Karetsas is available after recovering from injury 📸 @BVB https://t.co/PxPbLpp0E9— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 30, 2026
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