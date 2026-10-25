Η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια έχασε τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης στη χθεσινή (24/10) μεταξύ τους αναμέτρηση, όταν ο Κέβιν Σάντσες, έχασε ένα «σίγουρο» γκολ.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πανηγύρισε χθες (24/10) μια αγχωτική, αλλά πολύτιμη νίκη με σκορ 1-0 απέναντι στη Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στο όριο και κράτησε την αγωνία μέχρι τις καθυστερήσεις.

Οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί στο 48', όταν ο Χουλιαν Άλβαρες κατάφερε να βρει δίχτυα, ωστόσο στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων του αγώνα, οι φιλοξενούμενοι πέρασαν στην αντεπίθεση και με εξαιρετική συνεργασία του Αντάμα Τραορέ και του Κέβιν Σάντσες βρέθηκε η ευκαιρία για το 1-1.

Συγκεκριμένα, ο 21χρονος επιθετικός βρέθηκε, στο 90+5', ολομόναχος από αριστερά στη μικρή περιοχή των «κολτσονέρος», έχοντας μπροστά του μια τεράστια ευκαιρία να φέρει το ματς στα ίσα και να «κλέψει» τον βαθμό της ισοπαλίας για την ομάδα του.

Ωστόσο ο νεαρός Ισπανός, επιχείρησε ένα δεξί σουτ από κοντινή απόσταση που κατέληξε επάνω στον Γιαν Όμπλακ, ο οποίος βρισκόταν στο αντίθετο δοκάρι, έχοντας αφήσει κενή την εστία του. Ο Σλοβένος κίπερ βρέθηκε αμέσως στην πορεία της μπάλας και την μπλόκαρε στο κέντρο της εστίας του, «κλειδώνοντας» έτσι τη νίκη για το σύνολο του Ντιέγκο Σιμεόνε.