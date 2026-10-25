Ο Χούλιαν Άλβαρες απολογήθηκε δημόσια στους οπαδούς της Ατλέτικο Μαδρίτης για την συμπεριφόρα του το καλοκαίρι, όταν και πίεζε για μία μεταγραφή στη Μπαρτσελόνα.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης φιλοξένησε χθες (24/10) στο Μετροπολιτάνο τη Ντεπορτίβο Λα Κορούνια και κατάφερε να επικρατήσει με 1-0, χάρη στο γκολ του Χούλιαν Άλβαρες, ο οποίος εξασφάλισε ένα πολύ σημαντικό «τρίποντο» για την ομάδα του.

Ο Αργεντίνος επιθετικός ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της βραδιάς, όχι μόνο για τα όσα έκανε μέσα στο γήπεδο, αλλά κυριώς για τα όσα είπε εκτός αυτού, καθώς αποφάσισε να απολογηθεί δημόσια στους οπαδούς των «κολτσονέρος» για τα όσα συνέβησαν το καλοκαίρι.

«Το καλύτερο για όλους είναι μια μεταγραφή. Θέλω να πραγματοποιήσω το όνειρό μου», είχε δηλώσει τότε ο 26χρόνος διεθνής, υπονοώντας πως ήθελε να πάρει μία μεταγραφή στη Μπαρτσελόνα, ωστόσο τώρα φαίνεται πως μετάνιωσε.

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Άλβαρες μίλησε στην κάμερα του «Movistar», ζητώντας συγχώρεση από τους φίλους των «ροχιμπλάνκος».

«Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τους οπαδούς μας για όσα είπα στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ήταν λάθος ως προς τον τρόπο που το είπα και τον χρόνο. Καταλαβαίνω γιατί οι οπαδοί είναι θυμωμένοι. Αν ήμουν οπαδός, θα ήμουν κι εγώ θυμωμένος. Ειδικά δεδομένου του πόσο με έχουν υποστηρίξει από τότε που έφτασα», σημείωσε ο Αργεντίνος, προτού τονίσει πως είναι πλέον έτοιμος να επιστρέψει στο 100% και να δώσει τον καλύτερο του εαυτό για την ομάδα.

«Ελπίζω ότι με σκληρή δουλειά και ταπεινότητα μπορώ να ανατρέψω αυτή την κατάσταση. Νιώθω καλύτερα στους τελευταίους αγώνες – τόσο σωματικά όσο και με την μπάλα. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό».

"Quiero pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. Fue una equivocación por mi parte. Yo como hincha también me hubiera enojado". 🎙️ Julián Álvarez rompe su silencio con @Rsierraplus en #DeportePlus. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol https://t.co/IfOwx486Yj — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 24, 2026

Με τη νίκη της αυτή πάντως η Ατλέτικο μείωσε και άλλο τη διαφορά της από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, μένοντας μονάχα δύο βαθμούς πίσω από το σύνολο του Χάνσι Φλικ και τώρα θα παρακολουθήσει με μεγαλύτερο ενδιαφέρον το επικείμενο Clasico.