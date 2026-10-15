Ο κανονισμός που αγνόησε ο Γιόβιτς και άργησε να μπει ο Βάργκα, με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να δεχθεί γκολ με παίκτη λιγότερο.

Ο φορ της ΑΕΚ Λούκα Γιόβιτς με το σκορ στο 1-1 έγινε αλλαγή και κινήθηκε νωχελικά προς τον πάγκο.

Ο τέταρτος διαιτητής έκρινε ότι ο Σέρβος φορ έκανε καθυστερήσεις κι έτσι δεν επέτρεψε στον αντικαταστάτη του Μπάρναμπας Βάργκα να περάσει στο ματς, αλλά τον άφησε εκτός για ένα λεπτό. Σ' αυτό το διάστημα, έστω κι αν έχει μεγάλη ευθύνη ο Μπρινιόλι, η ΑΕΚ δέχθηκε το 2-1, που ουσιαστικά οδήγησε και στην ήττα.

Αναλυτικά ο κανονισμός για την αλλαγή παικτών.

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΚΤΩΝ: Μόλις ο διαιτητής κάνει νεύμα να γίνει η αντικατάσταση ή σηκωθεί ο ηλεκτρονικός πίνακας, ο παίκτης που αντικαθίσταται πρέπει να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο μέσα σε δέκα δευτερόλεπτα. Εάν δεν αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο εγκαίρως, πρέπει να αποχωρήσει το συντομότερο δυνατό, αλλά ο αναπληρωματικός δεν μπορεί να μπει, μέχρι την πρώτη διακοπή που θα γίνει μετά από ένα λεπτό (με τον χρόνο να μετρά συνεχώς), μετά την επανέναρξη.

Δεν ισχύει εάν ο παίκτης είναι σαφώς τραυματισμένος».

Ας δούμε και τις υπόλοιπες σημαντικές τροποποιήσεις στους κανόνες παιχνιδιού, που συναντήσαμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού, Καναδά.

«Πλάγια και από τέρματος λακτίσματα (άουτ)

Όταν καθυστερήσει εσκεμμένα η εκτέλεση ενός πλαγίου ή ενός από τέρματος ελευθέρου λακτίσματος, ο διαιτητής θα σφυρίζει ή και θα κάνει νεύμα, για να εκτελεστεί γρήγορα και θα αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση των πέντε δευτερολέπτων, με τον βραχίονα ψηλά για να φαίνεται. Αν η μπάλα δεν μπει στο παιχνίδι, στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης:

Στο πλάγιο: ο διαιτητής θα ζητήσει να εκτελεστεί το πλάγιο από την αντίπαλη ομάδα, η οποία θα το εκτελέσει από την ίδια θέση του αρχικού πλάγιου.

Στο από τέρματος ελεύθερο λάκτισμα (άουτ): ο διαιτητής θα καταλογίσει κόρνερ, στην αντίπαλη ομάδα, το οποίο θα εκτελεστεί από την πλευρά που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο απ’ όπου θα εκτελείτο το από τέρματος λάκτισμα.

Πρωτόκολλο για τον Βοηθό Διαιτητή του Video (VAR)

Τα ακόλουθα περιστατικά, τα οποία είναι σχετικά σπάνια, θα υπόκεινται σε επανεξέταση μέσω βίντεο, σύμφωνα με το πρωτόκολλο VAR:

Κόκκινες κάρτες που προκύπτουν από ξεκάθαρα λανθασμένη δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Λάθος αναγνώριση του πραγματικού παραβάτη παίκτη, όταν ένας άλλος παίκτης δέχεται κίτρινη/ κόκκινη κάρτα, αλλά η παράβαση, για την οποία δόθηκε η κάρτα, διαπράχθηκε από τον πραγματικό παραβάτη οποιασδήποτε ομάδας.

Κόρνερ που σαφώς έχει καταλογιστεί λανθασμένα, εάν η απόφαση μπορεί να διορθωθεί αμέσως και χωρίς να καθυστερεί η επανέναρξη (επιλογή διοργάνωσης).

Δέκα χρόνια μετά την καθιέρωση του VAR, συνεχίζεται η προσπάθεια για την περαιτέρω αναβάθμιση του συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η επανεξέταση συγκεκριμένων πτυχών της λειτουργίας του, με σκοπό την ενίσχυση της δικαιοσύνης και της αποτελεσματικότητας των διαιτητικών αποφάσεων.

Τραυματισμοί:

Εάν ένας παίκτης τραυματιστεί και προκαλέσει διακοπή του παιχνιδιού ή αξιολογηθεί ή λάβει ιατρική περίθαλψη στον αγωνιστικό χώρο, στη συνέχεια θα πρέπει:

να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο

να μείνει εκτός για ένα λεπτό

να λάβει την άδεια του διαιτητή να επιστρέψει.

Αυτό δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις, δηλαδή εφόσον:

τραυματιστεί ο τερματοφύλακας,

ο τραυματισμός που προκλήθηκε από φάουλ, επιφέρει κόκκινη ή κίτρινη κάρτα,

δύο παίκτες από την ίδια ομάδα συγκρουστούν και τραυματιστούν,

ο τερματοφύλακας και ένας άλλος παίκτης συγκρούονται και τραυματίζονται και οι δύο».