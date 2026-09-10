Ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε, Ισμαΐλ Καρτάλ, ανακοίνωσε την παραίτησή του αμέσως μετά το 1-1 με τη Ρόμα.

Η επιστροφή της Φενέρμπαχτσε στο Champions League μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες συνδυάστηκε με εντός έδρας ισοπαλία, 1-1, απέναντι στη Ρόμα αλλά και από ένα σοκ λίγη ώρα μετά, με τον Ισμαΐλ Καρτάλ να ανακοινώνει την παραίτησή του!

Ο Τούρκος προπονητής εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου και ενημέρωσε πως αποχωρεί, τονίζοντας μάλιστα πως δεν σκοπεύει να επιστρέψει ξανά - με τη θητεία αυτή να είναι η τέταρτη για τον 65χρονο κόουτς στα Καναρίνια.

Αναλυτικά:

«Απόψε ευχαριστώ τους ποδοσφαιριστές μου και παραιτούμαι από τη θέση μου. Πήρα αυτή την απόφαση για να ανοίξω τον δρόμο για τον σύλλογό μου. Παραιτούμαι τώρα που είναι ακόμη νωρίς. Παραιτούμαι με πρόθεση να μην επιστρέψω ποτέ ξανά».