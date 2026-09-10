Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Παναθηναϊκός - Κηφισιά και το Champions League
Πέμπτη σήμερα (10/9) και το μενού των αθλητικών μεταδόσεων περιλαμβάνει... φουλ ποδόσφαιρο, σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Για αρχή βέβαια, υπάρχει το ραντεβού σας με τους Galacticos by ELABET (12:00, YouTube), με όλο το παρασκήνιο της αποχώρησης του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό, σε μια εκπομπή τεσσάρων ωρών!
Από εκεί και πέρα, στις 17:45 (ΣΚΑΙ) υπάρχει ο αγώνας του Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα σε Αστέρα Τρίπολης και Άρη, πριν αρχίσει η δράση του Champions League. Στο μεταξύ, στις 21:15 (ΣΚΑΙ) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στο εξ' αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Superleague.
Από τα ματς της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ξεχωρίζουν το Κόμο - Λειψία (Cosmote Sport 6) και το Μπάγερν Μονάχου - Μπόντο Γκλιμτ (Cosmote Sport 2), αμφότερα με σέντρα στις 22:00.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos by ELABET (12:00, YouTube Gazzetta)
- Αστέρας Τρίπολης - Άρης (17:45, ΣΚΑΙ)
- Αϊντχόφεν - Σαχτάρ (19:45, Cosmote Sport 5)
- Φενέρμπαχτσε - Ρόμα (19:45, Cosmote Sport 4)
- Παναθηναϊκός - Κηφισιά (21:15, ΣΚΑΙ)
- Σλάβια Πράγας - Λανς (22:00, Cosmote Sport 7)
- Κόμο - Λειψία (22:00, Cosmote Sport 6)
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σαμπάχ (22:00, Cosmote Sport 3)
- Μπάγερν Μονάχου - Μπόντο Γκλιμτ (22:00, Cosmote Sport 2)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.