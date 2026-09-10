Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημαντικότερων αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας (10/9).

Πέμπτη σήμερα (10/9) και το μενού των αθλητικών μεταδόσεων περιλαμβάνει... φουλ ποδόσφαιρο, σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Για αρχή βέβαια, υπάρχει το ραντεβού σας με τους Galacticos by ELABET (12:00, YouTube), με όλο το παρασκήνιο της αποχώρησης του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό, σε μια εκπομπή τεσσάρων ωρών!

Από εκεί και πέρα, στις 17:45 (ΣΚΑΙ) υπάρχει ο αγώνας του Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα σε Αστέρα Τρίπολης και Άρη, πριν αρχίσει η δράση του Champions League. Στο μεταξύ, στις 21:15 (ΣΚΑΙ) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στο εξ' αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Superleague.

Από τα ματς της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ξεχωρίζουν το Κόμο - Λειψία (Cosmote Sport 6) και το Μπάγερν Μονάχου - Μπόντο Γκλιμτ (Cosmote Sport 2), αμφότερα με σέντρα στις 22:00.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας