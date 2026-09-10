Ο Τάσος Δουβίκας σκόραρε το παρθενικό του γκολ στο Champions League και διπλασίασε τα τέρματα για την Κόμο στον αγώνα κόντρα στην Λειψία.

Η Κόμο διπλασίασε τα τέρματα της στον αγώνα της κόντρα στην Λειψία, με τον Τάσο Δουβίκα να σκοράρει το παρθενικό του τέρμα στην διοργάνωση και να βάζει γέρα τις βάσεις για την μεγάλη νίκη της ομάδας του στα «αστέρια».

Αναλυτικότερα, στο 38΄ ο Μπατουρίνα, ο οποίος είχε ανοίξει λίγο νωρίτερα το σκορ για τους Ιταλούς, πάσαρε στον Έλληνα επιθετικό και εκείνος με την σειρά του πέρασε όμορφα την άμυνα των Γερμάνων και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας με μεγαλα γράμματα το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ.