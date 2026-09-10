Το Bleacher Report ζήτησε από Νεοϋορκέζους να μαντέψουν τις ομάδες του Champions League αλλά δεν πήγε και πολύ καλά...

Μπορεί το ποδόσφαιρο στις ΗΠΑ να έχει αναπτυχθεί, εντούτοις λίγους μήνες μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο και την ώρα που σταρ όπως ο Μέσι, ο Μίλερ και ο Λεβαντόφσκι παίζουν στο MLS, οι γνώσεις των απλών, καθημερινών, ανθρώπων παραμένουν περιορισμένες...

Αυτό τουλάχιστον συμπεραίνουμε από το βίντεο του Bleacher Report, όπου Νεοϋορκέζοι διακρίνονται να μαντεύουν πώς λέγονται οι ομάδες του Champions League βλέποντας τα εμβλήματά τους.

Από... Αφγανιστάν και πράσινη Λίβερπουλ, μέχρι IMO FC και «κάτι ελληνικό, οι Αστραφτεροί Αστέρες», όπως είπε ένας Αμερικανός βλέποντας το σήμα της Αϊντχόφεν, οι απαντήσεις είναι ξεκαρδιστικές, με έναν συμμετέχοντα να αναφέρει την ΑΕΚ ως Ηνωμένα Έθνη των Γερακιών! Τουλάχιστον αρκετοί ήξεραν τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Μπάγερν Μονάχου και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ...