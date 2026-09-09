Παρί Σεν Ζερμέν - Σλόβαν Μπρατισλάβας: Χατ τρικ ο Τόρες
Γκολ με το καλησπέρα για την Παρί Σεν Ζερμέν στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, με τον Τόρες να σκοράρει ξανά με ωραίο σουτ για το 4-0 στο 47ο λεπτό, μετά από τρομερή κούρσα του Ακλιούς πίσω από το κέντρο.
Στο 57' δε, ο Ισπανός χτύπησε ξανά, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα μετά από κόρνερ του Ντεμπελέ και κάνοντας χατ τρικ. Αμέσως μετά πάντως ήρθε η απάντηση από πλευράς Σλοβάκων, με τον Καμαρά να καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα με τρομερό σουτ από πλάγια θέση.
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