Η Στουτγκάρδη καθάρισε με 3-1 τη Βίκινγκ χάρη σε χατ τρικ του εξαιρετικού Ντεμίροβιτς.

Η Βίκινγκ έκανε ντεμπούτο στο Champions League αλλά η Στουτγκάρδη δεν της χαρίστηκε και με χατ τρικ του τρομερού Εμερντίν Ντεμίροβιτς μέσα σε δώδεκα λεπτά, επικράτησε 3-1 εντός έδρας των πρωταθλητών Νορβηγίας.

Ο χορός των γκολ άνοιξε στο 20', με τον Βόσνιο να ανοίγει το σκορ με κοντινή προβολή μετά από γύρισμα του Στίλερ. Μέσα σε δύο λεπτά, οι Νορβηγοί ισοφάρισαν με το πρώτο τους γκολ στη διοργάνωση, όταν ο Τρίπιτς ολοκλήρωσε ιδανικά την αντεπίθεση της ομάδας του.

Ο Ντεμίροβιτς ωστόσο είχε μόλις αρχίσει, και με ακόμη δύο δικά του γκολ από ισάριθμες ασίστ του Ουντάβ στο 26' με δυνατό σουτ και στο 32' με εξαιρετικό τελείωμα μέσα από την περιοχή, έκανε το χατ τρικ και μαζί το 3-1 για την ομάδα του.

Στο δεύτερο μέρος, οι Γερμανοί κατάφεραν με επιτυχία να διαφυλάξουν το υπέρ τους προβάδισμα, με το σκορ να μην αλλάζει μέχρι το φινάλε και τη Στουτγκάρδη να μπαίνει με το δεξί στη διοργάνωση, κάνοντας παράλληλα σαφές στη... Σταχτοπούτα, Βίκινγκ, ότι το κορυφαίο επίπεδο δεν συγχωρεί αμυντικά κενά σαν αυτά που παρουσίασε η ομάδα των Μπιάρτε Λούντε Άρασχαϊμ και Μόρτεν Γένσεν.