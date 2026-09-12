Η Χόφενχαϊμ έσπασε το ρόδι στη Bundesliga, επικρατώντας 2-1 επί της Στουτγκάρδης και ταξιδεύει με αυτοπεποίθηση στην Κρήτη για το ματς με τον ΟΦΗ. Συνεχίζει ακάθεκτη η Ντόρτμουντ.

Την πρώτη της νίκη στην Bundesliga πανηγύρισε η Χόφενχαιμ, λίγες ημέρες πριν από το ταξίδι της στην Κρήτη για την πρεμιέρα του Europa League απέναντι στον ΟΦΗ.

Οι γηπεδούχοι επικράτησαν συγκεκριμένα 2-1 επί της Στουτγκάρδης και πανηγύρισαν τους πρώτους τους βαθμούς στο πρωτάθλημα, οι οποίοι τους τόνωσαν το ηθκό ενόψει του αγώνα απέναντι στο σύνολο του Χρήστου Κόντη.

Η Χόφενχαϊμ προηγήθηκε στον αγώνα στο 13΄με γκολ του Χλόζεκ για το 1-0, προτού οι Σουηβοί απαντήσουν στο 48΄με τον Μίτελσταντ. Ο Χλόζεκ ωστόσο χτύπησε ξανά με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο 67΄για το τελικό 2-1 που χάρισε το τρίποντο στην ομάδα του.

Τριάρα και 3/3 για τη Ντόρτμουντ

Με τους Καρέτσα και Κωνσταντέλια εκτός αποστολής, η Ντόρτμουντ συνέχισε ακάθεκτη στο πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε 3-0 επί της Πάντερμπορν κι έκανε το 3/3 στη Bundesliga. Το γκολ του Φάμπιο Σίλβα έβαλε από νωρίς σε θέση οδηγού τους Βεστφαλούς, οι οποίοι κλείδωσαν τη νίκη στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Αρχικά στο 80΄ο Ενμέτσα σκόραρε από κοντά για το 2-0, ενώ εννέα λεπτά αργότερα διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Απόλυτη η... πεντάσφαιρη Φράιμπουργκ, έκανε σεφτέ η Άιντραχτ

Το 3/3 έκανε η εντυπωσιακή Φράιμπουργκ, που διέλυσε με 5-0 την αποκαρδιωτική φέτος Γκλάντμπαχ εντός έδρας. Δύο γκολ σημείωσε για τους νικητές ο Ματάνοβιτς (29', 77') και δύο ο Ένγκελχαρντ (23', 79'), με τον Έγκεσταϊν να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στο 86'. Τα Πουλάρια, που έπαιζαν με δέκα από το 52' λόγω αποβολής του Κλάιντιστ, παραμένουν χωρίς βαθμό...

Το απόλυτο άγγιξε η Άουγκσμπουργκ, που ωστόσο ισοφαρίστηκε σε 2-2 από τη Λεβερκούζεν στο φινάλε. Οι Ασπιρίνες προηγήθηκαν με τον Κοφάν στο 18', με τον Γκρέγκοριτς να ανατρέπει τα δεδομένα σκοράροντας δις (50', 55'), πριν ο Σικ βρει δίχτυα στο 89' για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα.

Τέλος, σεφτέ έκανε η Άιντραχτ Φρανκφούρτης, που επιβλήθηκε 3-1 εκτός έδρας της Μάιντς. Δύο γκολ πέτυχε για τους Αετούς ο Ουζούν (9', 60') και ένα ο Μπούρκαρντ (45+1'), με τον Τιτς να μειώνει στο 89' για τους γηπεδούχους, που είχαν χαμένο πέναλτι με τον Αμίρι στο 43'.