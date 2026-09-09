Στουτγάρδη - Βίκινγκ: Χατ-τρικ ο Ντεμίροβιτς μέσα σε 12 λεπτά!
Ματσάρα κάνει ο Ντεμίροβιτς για τη Στουτγκάρδη κόντρα στη Βίκινγκ, αφού έχει μετατρέψει το ματς σε... προσωπική υπόθεση, πετυχαίνοντας χατ-τρικ μέσα σε 12 λεπτά.
Στην πρεμιέρα της Στουτγκάρδης στη League Phase του Champions League, ο 28χρονος στράικερ άνοιξε το σκορ στο 20ό λεπτό της αναμέτρησης, μετά από ωραία συνεργασία με τον Στίλερ.Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν δύο λεπτά αργότερα με τον Τρίποτζ, όμως ο Ντεμίροβιτς έβαλε ξανά μπροστά στο σκορ την ομάδα του στο 26'. Στο 32' σκόραρε ξανά για το 3-1 και στα δύο τελευταία γκολ τον... σέρβιρε ο Ουντάβ και ολοκλήρωσε το χατ τρικ του.
Δείτε τα γκολ του Ντεμίροβιτς:
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