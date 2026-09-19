Απέδρασε από την έδρα της Στουτγκάρδης η Ντόρτμουντ (1-0), με τον Καρέτσα να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά την περιπέτεια υγείας του.

Η Ντόρτμουντ έφυγε με ένα σημαντικό «διπλό» από την έδρα της Στουτγκάρδης. Στο δεύτερο ημίχρονο κρίθηκε ουσιαστικά η αναμέτρηση, με τους Βεστφαλούς να βρίσκουν τη λύση και στη συνέχεια να κρατούν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος.

Η Στουτγκάρδη είχε τις πρώτες καλές στιγμές στο παιχνίδι, χωρίς όμως να καταφέρει να απειλήσει ουσιαστικά τον Κόμπελ.Στο 70' ήρθε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση. Ο Καρέτσας βρήκε τον Μπέλινγκχαμ στα δεξιά, ο Άγγλος επιτάχυνε, μπήκε στην περιοχή και γύρισε χαμηλά την μπάλα, με τον Μπάιερ να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Δύο λεπτά νωρίτερα, ο Έλληνας διεθνής είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο, αντικαθιστώντας τον Βέρμαν, επιστρέφοντας στη δράση μετά την περιπέτεια που είχε στην πρεμιέρα του Champions League απέναντι στη Βιγιαρεάλ.

Η Στουτγκάρδη προσπάθησε να αντιδράσει και στο 73' έφτασε κοντά στην ισοφάριση. Ο Πρόμελ πήρε την κεφαλιά μετά από σέντρα του Βάγκνομαν, όμως έστειλε την μπάλα άουτ. Λίγο αργότερα ο Βάγκνομαν απείλησε από δύσκολη γωνία, ενώ ο Ελ Χανούς δοκίμασε το πόδι του με βολέ, αλλά ο Κόμπελ είχε απάντηση και στις δύο περιπτώσεις. Στις καθυστερήσεις η Στουτγκάρδη συνέχισε να ψάχνει την ισοφάριση, χωρίς αποτέλεσμα ωστόσο.