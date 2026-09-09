Ο Γιώργος Βαγιαννίδης βρίσκεται στην ενδεκάδα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον αγώνα ενάντια στη Γαλατάσαραϊ, ενώ ο Φώτης Ιωαννίδης είναι στον πάγκο.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας κάνει πρεμιέρα στο φετινό Champions League υποδεχόμενη τη Γαλατάσαραϊ και το ματς θα έχει ελληνικό χρώμα, καθώς ο Γιώργος Βαγιαννίδης, επιλέχτηκε από τον Ρούι Μπόρζες στην αρχική ενδεκάδα των Λιονταριών. Ο δε Φώτης Ιωαννίδης, είναι στον πάγκο.