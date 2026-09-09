Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Βασικός ο Βαγιαννίδης, στον πάγκο ο Ιωαννίδης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Γιώργος Βαγιαννίδης βρίσκεται στην ενδεκάδα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον αγώνα ενάντια στη Γαλατάσαραϊ, ενώ ο Φώτης Ιωαννίδης είναι στον πάγκο.
Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας κάνει πρεμιέρα στο φετινό Champions League υποδεχόμενη τη Γαλατάσαραϊ και το ματς θα έχει ελληνικό χρώμα, καθώς ο Γιώργος Βαγιαννίδης, επιλέχτηκε από τον Ρούι Μπόρζες στην αρχική ενδεκάδα των Λιονταριών. Ο δε Φώτης Ιωαννίδης, είναι στον πάγκο.
O nosso onze inicial para o jogo de estreia na @ChampionsLeague 26’27! 🌟 #SCPGS pic.twitter.com/w44rCSr7XR— Sporting CP (@SportingCP) September 9, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.