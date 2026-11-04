Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της League Phase του Champions League μετά τα πρώτα ματς της τέταρτης αγωνιστικής.

Το πρώτο σκέλος της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε, με την Παρί Σεν Ζερμέν να είναι η μοναδική ομάδα που έχει κάνει το 4/4 μετά το σαρωτικό της διπλό ενάντια στη Βιγιαρεάλ.

Τη δεύτερη θέση μοιράζονται έξι ομάδες, με Μπαρτσελόνα και Σπόρτινγκ Λισαβόνας να ανεβαίνουν στους εννέα βαθμούς, την ώρα που η Σλόβαν Μπρατισλάβας παραμένει στον πάτο της βαθμολογίας χωρίς πόντο.

Όσο για την ΑΕΚ; Εντοπίζεται στην 27η θέση του βαθμολογικού πίνακα, λίγες ώρες πριν υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης του Ζοσέ Μουρίνιο.

Η βαθμολογία