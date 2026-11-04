Champions League: Η βαθμολογία της League Phase – Πού βρίσκεται η ΑΕΚ
Το πρώτο σκέλος της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε, με την Παρί Σεν Ζερμέν να είναι η μοναδική ομάδα που έχει κάνει το 4/4 μετά το σαρωτικό της διπλό ενάντια στη Βιγιαρεάλ.
Τη δεύτερη θέση μοιράζονται έξι ομάδες, με Μπαρτσελόνα και Σπόρτινγκ Λισαβόνας να ανεβαίνουν στους εννέα βαθμούς, την ώρα που η Σλόβαν Μπρατισλάβας παραμένει στον πάτο της βαθμολογίας χωρίς πόντο.
Όσο για την ΑΕΚ; Εντοπίζεται στην 27η θέση του βαθμολογικού πίνακα, λίγες ώρες πριν υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης του Ζοσέ Μουρίνιο.
Η βαθμολογία
- Παρί Σεν Ζερμέν 12 (20-5)
- Μπαρτσελόνα 9 (14-6)
- Άστον Βίλα 9 (12-6)
- Λίβερπουλ 9 (12-7)
- Ρεάλ Μαδρίτης 9 (10-5)
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας 9 (8-4)
- Μπέτις 9 (7-4)
- Μπάγερν Μονάχου 8 (12-5)
- Άρσεναλ 7 (6-2)
- Στουτγκάρδη 7 (7-4)
- Κόμο 6 (10-5)
- Μάντσεστερ Σίτι 6 (9-5)
- Κλαμπ Μπριζ 6 (9-6)
- Ίντερ 6 (8-6)
- ΛΑΣΚ 6 (10-9)
- Ντόρτμουντ 6 (5-4)
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 6 (8-8)
- Γαλατάσαραϊ 6 (8-9)
- Ρόμα 4 (10-8)
- Σαχτάρ Ντόνετσκ 4 (4-4)
- Αϊντχόφεν 4 (2-2)
- Ατλέτικο Μαδρίτης 4 (4-5)
- Μπόντο/Γκλιμτ 4 (4-9)
- Νάπολι 3 (5-7)
- Σαμπάχ 3 (3-6)
- Λανς 3 (3-7)
- ΑΕΚ 3 (3-8)
- Λειψία 3 (3-8)
- Βιγιαρεάλ 3 (8-14)
- Φέγενορντ 3 (4-11)
- Φενέρμπαχτσε 2 (3-9)
- Σλάβια Πράγας 1 (4-7)
- Βίκινγκ 1 (5-9)
- Λιλ 1 (4-10)
- Πόρτο 0 (2-6)
- Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (1-17)
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