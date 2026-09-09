Με τρομερό μακρινό πλασέ, ο Αντεγέμι έκανε το 2-0 για την Μπαρτσελόνα ενάντια στη Φέγενορντ.

Μετά το εξαιρετικό γκολ του Ραφίνια, η Μπαρτσελόνα έφτασε στο 2-0 ενάντια στη Φέγενορντ με ένα ακόμα εντυπωσιακό τέρμα, καθώς στο 22ο λεπτό ο Αντεγέμι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με υπέροχο πλασέ έξω από την περιοχή.