Μπαρτσελόνα - Φέγενορντ: Το γκολ του Αντεγέμι
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Με τρομερό μακρινό πλασέ, ο Αντεγέμι έκανε το 2-0 για την Μπαρτσελόνα ενάντια στη Φέγενορντ.
Μετά το εξαιρετικό γκολ του Ραφίνια, η Μπαρτσελόνα έφτασε στο 2-0 ενάντια στη Φέγενορντ με ένα ακόμα εντυπωσιακό τέρμα, καθώς στο 22ο λεπτό ο Αντεγέμι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με υπέροχο πλασέ έξω από την περιοχή.
@Photo credits: Associated Press
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