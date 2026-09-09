Ασύλληπτο γκολ από τον Ραφίνια, ο οποίος μόλις στο 3΄απέφυγε εντυπωσιακά δυο αντιπάλους με μια κίνηση και πλάσαρε ιδανικά για το 1-0 της Μπαρτσελόνα κόντρα στη Φέγενορντ.

Το πρώτο γκολ της Μπαρτσελόνα στο φετινό Champions League ήρθε με στυλ. Μόλις στο 3΄ο Ραφίνια τσίμπησε τη μπάλα από πάσα του Γιαμάλ και μπήκε στην περιοχή, χαρίζοντας κατόπιν ένα από τα highlight της πρεμιέρας. Χάρη σε μια εντυπωσιακή προσποίηση «ξάπλωσε» δυο αντιπάλους στο χορτάρι κι είχε όλη την ευχέρεια να πλασάρει υποδειγματικά στο τετ-α-τετ για το 1-0 των Καταλανών απέναντι στη Φέγενορντ μόλις στο τρίτο λεπτό.