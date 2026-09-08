Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την ωριμότητα της ΑΕΚ στο ματς με τη Λασκ, το... «δίκαιο» 3-1 που έμεινε τελικά στο 1-0, τον καταπληκτικό Μάγερ και την ευκαιρία της εναντίον της Σαχτάρ στο Λονδίνο.

Μια ατάκα του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου πριν από το ματς με τη Λασκ ξεκαθάρισε και προσδιόρισε το στόχο της ΑΕΚ στο εφετινό Champions League: «Θα είμαστε ανταγωνιστικοί, δεν γνωρίζω που θα φτάσουμε αλλά στόχος μας είναι να παίξουμε πάνω από οκτώ ματς». Και η ΑΕΚ, αυτή η ΑΕΚ που έμοιαζε πλήρως αποπροσανατολισμένη και πνιγόταν στην αμφισβήτηση μόλις πριν από έναν χρόνο μετά την αποχώρηση Αλμέιδα, απέδειξε από το πρώτο της παιχνίδι στη League Phase του Champions League πόσο άξιζε να συμμετέχει στη διοργάνωση που φιλοξενεί κάθε χρονιά τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες!

Εβαλε ένα, μπορούσε να βάλει τρία και τέσσερα! Δυο απίστευτες ευκαιρίες ο Βάργκα στο πρώτο ημίχρονο, μία ο Γιόβιτς, ένα (υπέροχο) ακυρωθέν γκολ του Σέρβου στο 64' από σέντρα του MVP, Λόβρο Μάγερ, τρομερά τρεξίματα στη μεσαία γραμμή, καλή σε γενικές γραμμές αμυντική συμπεριφορά, γιορτινή και «καυτή» Νέα Φιλαδέλφεια, πρώτο τρίποντο και μάλιστα σε must win παιχνίδι! Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι για την ψυχολογία της ομάδας να είναι στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας (ναι, έστω μ' αυτή τη... μία νίκη) επί έναν ολόκληρο μήνα; Και πόσο στιβαρά θεμέλια πρόκρισης έβαλε η Ενωση μ΄αυτό το τρίποντο; Ακόμα κι αν θεωρήσουμε (κακώς, αλλά για την οικονομία της κουβέντας...) «χαμένα» τα παιχνίδια με Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία, Ρεάλ στην Αθήνα και Ντόρτμουντ στη Γερμανία, η ΑΕΚ έχει επιπλέον τέσσερα ματς για να διεκδικήσει άλλους επτά βαθμούς, μιας και πέρυσι η πρόκριση είχε ως «κόκκινη γραμμή» τους εννέα βαθμούς (πρόπερσι, όμως, τους 11 πόντους!). Τέσσερις αγώνες, με Σαχτάρ στο Λονδίνο (αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία της Ενωσης για να πάρει φόρα!), Κόμο στη... λίμνη, Γαλατά και Ρόμα εντός έδρας.

Θα τα παλέψει όλα τα παιχνίδια η ΑΕΚ, αρκεί να μην έχει «μαζικές» σοβαρές απώλειες στην αμυντική γραμμή της σε κάποια παιχνίδια, διότι ο Ρότα, ο Μουκουντί και ο Ρέλβας θα... φτύσουν αίμα εφέτος εφόσον δεν έγιναν προσθήκες στις θέσεις τους. Θα τα παλέψει όλα όπως είχε κάνει και ο – πολύ πιο «ψημένος» στο Τσου Λου - Ολυμπιακός πέρυσι, σε κακή σεζόν για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι είχαν κάνει από... καλές έως και εντυπωσιακές εμφανίσεις στη διοργάνωση, με εξαίρεση την πρεμιέρα εναντίον της Πάφου. Η ΑΕΚ δεν την «πάτησε» στο πρώτο της παιχνίδι όπως πέρυσι στο Φάληρο οι Ερυθρόλευκοι. Ηταν πολύ συγκεντρωμένη, κατέθεσε τις μεσοεπιθετικές αρετές της, έδειξε στο πρώτο ημίχρονο πόσο πιεστική μπορεί να γίνει, έδειξε στο β' μέρος πόσο έχει ωριμάσει ποδοσφαιρικά ως σύνολο. Διότι στο β' 45λεπτο υπήρξαν διαστήματα στα οποία υπέφερε. Διαστήματα στα οποία κλήθηκε να κλειστεί, να παίξει και άμυνα, να ματώσει για διεκδικούμενες μπάλες. Οχι μόνο να πρεσάρει στη μεσαία γραμμή, να «απλωθεί», να επιτεθεί. Και τα κατάφερε με τη βοήθεια και του Μπρινιόλι, ο οποίος καίτοι «σκουριασμένος» (πάρα πολύ σημαντικό για τερματοφύλακα!) έβγαλε και δυο τετ α τετ (του Χόρβατ στο 49' με το πόδι πάρα πολύ δύσκολο και καθοριστικό για τη ροή και την ατμόσφαιρα του ματς).

Ο Νίκολιτς ρίσκαρε πολύ στο β' ημίχρονο με τις... μη αλλαγές του (μέχρι το 90' μόνο ο Ζίνι αντί του Γιόβιτς, κι αυτός στο 82'), αλλά δικαιώθηκε! Οχι εκ του αποτελέσματος, αλλά εκ της ροής του αγώνα, καθώς η καλή, αλλά φλύαρη Λασκ κατάφερε να πιέσει μόνο μετά το 80'. Διάστημα, δηλαδή, στο οποίο οι Αυστριακοί δημιούργησαν μία ευκαιρία κι αυτή από σφάλμα του Μπρινιόλι σε έξοδο, ενώ η Ενωση είχε δύο φανταστικές προϋποθέσεις σε αντεπιθέσεις (πιο χαρακτηριστική στο 89' με Ρότα – Ζίνι), στις οποίες θα μπορούσε να «τελειώσει» το παιχνίδι.

Δεν το τελείωσε, η αγωνία κυριάρχησε μέχρι το 90' +3', η Λασκ έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία της στο 92' με την κεφαλιά του Κάλαϊτζιτς από την άστοχη έξοδο του Ιταλού κίπερ και τη σύγκρουσή του με τον Αριάνγκα: θες και την τύχη μαζί σου σε οριακούς αγώνες, η ΑΕΚ την είχε σ' αυτή τη φάση. Αλλά να είμαστε ειλικρινείς, το 1-1 θα ήταν πέρα για πέρα άδικο. Το 3-1 μάλλον θα απεικόνιζε καλύτερα την εικόνα των δύο ομάδων. Και η Ενωση αρχίζει περήφανα και νικηφόρα, με το κεφάλι ψηλά αυτή τη συναρπαστική και γοητευτική περιπέτεια που μεγαλώνει κάθε κλαμπ που συμμετέχει στο Champions League.