Αριάγκα: «Προσαρμόζομαι στην ΑΕΚ για να δώσω την καλύτερη εκδοχή μου»

Ο μέσος της ΑΕΚ προσγειώθηκε στην Ονδούρα για να ενσωματωθεί στην Εθνική του ομάδα και μίλησε και για τη μεταγραφή του στους κιτρινόμαυρους.

Στην Ονδούρα έφτασε ο Κέρβιν Αριάγκα, με τον μέσο της ΑΕΚ να ενσωματώνεται στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του. Τα Μέσα τον περίμεναν εκεί και ο ίδιος μίλησε για τους στόχους του με την Εθνική ομάδα της χώρας, ενώ αναφέρθηκε και στη μεταγραφή του στην Ένωση.

«Είμαι ευγνώμων στον Θεό για ακόμα μια ευκαιρία να είμαι εδώ περιμένοντας να εκπροσωπήσω με τον καλύτερο τρόπο την Εθνική», ανέφερε αρχικά με το που προσγειώθηκε στην πατρίδα του ο Αριάγκα, ο οποίος ρωτήθηκε έπειτα για τις εντυπώσεις του από τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ:

«Από τότε που έφτασα στην Ελλάδα με υποδέχθηκαν καλά. Το τεχνικό επιτελείο, οι συμπαίκτες μου και σιγά σιγά προσαρμόζομαι για να δώσω την καλύτερη βερσιόν του Κέρβιν», ανέφερε και πρόσθεσε ότι για τον ίδιο προτεραιότητα έχει πάντα η οικογένειά του στις αποφάσεις που παίρνει: «Η αλήθεια είναι ότι πάντα στην καριέρα μου σκεφτόμουν περισσότερο την οικογένειά μου πέρα από οτιδήποτε άλλο».

Όσο για τους στόχους του με την Εθνική ομάδα, υπογράμμισε: «Έχουμε κάνει διάφορα πράγματα. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε στην ίδια γραμμή, συνεχίζοντας να δουλεύουμε για να βάλουμε το όνομα της Ονδούρας ψηλά και να μπορέσουμε να πετύχουμε όλους τους στόχους που έχουμε με την Εθνική ομάδα. Ο κόσμος δεν θέλει λόγια, αλλά πράξεις. Πάμε να δουλέψουμε και η δουλειά μας στο γήπεδο να μιλήσει για αυτό που θέλουμε. Τα παιχνίδια πρώτα πρέπει να τα παίξεις και μετά να πανηγυρίσεις. Δεν υπάρχουν εύκολα ματς σε αυτό το επίπεδο, όλα έχουν δυσκολίες».