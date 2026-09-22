Στην ΑΕΚ, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, θεωρούν ότι υπάρχει μια συντονισμένη επικοινωνιακή προσπάθεια για να παρουσιαστεί η ίδια τεχνηέντως και δήθεν ευνοημένη μετά το παιχνίδι στον Βόλο.

Στην ΑΕΚ από το πρωί υπήρξαν δύο τοποθετήσεις. Μια του υπεύθυνου του Γραφείου Τύπου της ομάδας, Τάσου Τσατάλη και μια στη συνέχεια από την ΠΑΕ ΑΕΚ, η οποία στην ανακοίνωσή της τονίζει πως όσοι προσπαθούν να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το μηδέν ποντάρουν σε κουτσά άλογα.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, στην ΑΕΚ επικρατεί έντονη δυσαρέσκεια μετά το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό και όλα όσα ειπώθηκαν. Κι αυτό γιατί στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο θεωρούν ότι επιχειρείται από κάποιους να διαμορφωθεί ένα συγκεκριμένο κλίμα εναντίον της ΑΕΚ.

Πάνω σε αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή στάθηκαν και τα όσα ειπώθηκαν μετά το τέλος της αναμέτρησης στον Βόλο, αλλά και μια επικοινωνιακή προσπάθεια που έγινε συντονισμένα με στόχο να παρουσιαστεί η ΑΕΚ τεχνηέντως ότι αυτή ήταν η ευνοημένη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στις τάξεις της ΠΑΕ ΑΕΚ έκαναν λόγο για συγκεκριμένα περιστατικά μέσα στο παιχνίδι που θα δικαιολογούσαν να έχουν παράπονα. Για παράδειγμα υπήρχε το χέρι του Μεντίλ μετά το σουτ του Μάνταλου μέσα στην περιοχή όπου δεν δόθηκε πέναλτι ή στη φάση του τέρματος της ισοφάρισης των γηπεδούχων, όπου εκτεθειμένος παίκτης έχει συμμετοχή στη φάση, ενώ υπάρχει και μια δεύτερη κίτρινη του Μεντίλ νωρίτερα από αυτήν που πήρε στις καθυστερήσεις και αποβλήθηκε.

Σε κάθε περίπτωση στην ΑΕΚ αυτό που υποστηρίζουν είναι πως μετά από ένα παιχνίδι με αρκετή ένταση, αλλά και πίεση προς τους διαιτητές, δεν θα ήταν σωστό να δυναμιτίσουν το κλίμα και να ακολουθήσουν την τοξικότητα, στην οποία κατέφυγαν άλλες πλευρές.